龍燮鬥 涉外人士轟國安人馬放話
外交體系「龍燮鬥」傳聞未歇，有心人士又透過周刊指稱賴清德總統8月出訪受阻，是因外交部長林佳龍事先曝光訊息所致。對此，涉外人士12日痛批國安人馬動不動就對外放話，林任內積極拓展我國際空間、持續穩定邦交國，呼籲放話的人適可而止，國安和外交一起拚外交，不要再胡亂放話，侵蝕我外交成果。
林佳龍日前陪同副總統蕭美琴突破中共封鎖，赴比利時出席由「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉行的年度峰會發表演說。不料才剛回國，《鏡週刊》卻引述特定人士放話，稱「外長訪問友邦曝光總統出訪訊息，致行程受阻」。
對此，涉外人士昨痛批，國安人馬一直想要干涉外交人事，包括駐美代表人選，但該人事涉及總統職權，「未能得逞就怪罪到林佳龍頭上，還動不動就對外放話。」
他說，賴出訪未能成行，主因是川普政府有自己的考量，國安會之前派副祕書長趙怡翔去運作，也無功而返，他們很清楚賴出訪喊卡與林無關，卻還要這樣放話，令人相當遺憾。
對於周刊報導「龍燮鬥」，外交部昨駁斥「純屬臆測」，與事實明顯不符。國安會也表示內容多為杜撰，盼外界勿以捕風捉影的訊息過度臆測。
林佳龍昨天接受網路節目專訪時被問到「與吳釗燮還是好朋友？」毫不猶豫回答，「我們就是分工合作」，外交跟國安本來就是同一條線，合作方面「應該相當愉快啦！」
周刊爆料「龍燮鬥」，民進黨立委吳思瑤痛批「見縫插針」；民眾黨主席黃國昌則回應，不知道吳林兩人是否不合，只想問吳釗燮養共諜至今沒負起政治責任，高喊「抗中保台」的賴總統什麼時候要吳負政治責任？
