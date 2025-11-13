外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮近日被傳出內鬥消息，引發政壇關注。林佳龍今日再次出面澄清，強調與吳釗燮很好，兩人可透過簡訊直接溝通，林佳龍也針對副總統蕭美琴受邀至歐洲議會發表演講一事進行說明，表示蕭美琴此行充滿挑戰，同時否認有資助換取演講的情形，強調IPAC接受各界募款且財務公開透明。

「龍燮鬥」難解？ 林佳龍滅火：我跟吳釗燮很好。（圖／TVBS）

林佳龍在接受媒體採訪時表示：「我跟吳釗燮秘書長很好，就私交啦。」一個簡訊就能解決溝通問題，並且兩人在群組中經常共同合作。

對於這些傳言，國民黨立委王鴻薇批評總統應妥善處理外交部門的內部問題，她表示：「總統在那邊叫陣韓國瑜，難道沒有時間去處理外交兩個巨頭包含林佳龍吳釗燮這樣的明爭暗鬥嗎？所以請賴總統能夠回歸正業。」

林佳龍同時也針對副總統蕭美琴受邀至歐洲議會發表演講一事作出回應。有傳言指出台灣可能提供資助以換取蕭美琴在歐洲議會發表演講的機會，對此林佳龍解釋：「IPAC接受各界的募款，財務也公開，跟各國包括美國、歐洲都有合作關係。」

談到蕭美琴此行的挑戰，林佳龍形容：「16個小時從台灣到達歐洲議會，這充滿了很多的挑戰，確實很多難關要克服，比007的劇情應該像是一樣的驚險啦。」

