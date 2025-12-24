「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光

記者陳佳鈴／台中報導

發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。

根據曾與張文共事過的住戶爆料，張文在 2022 年任職台中某社區晚班保全期間，雖然起薪加上津貼約有 4 萬餘元，但他並未珍惜。一次意外衝突，起因竟是住戶熱心送給值班保全的一袋「龍眼」。

張文疑似因分配問題沒拿到龍眼，竟當場情緒失控，對著同僚瘋狂咆哮，甚至語帶威脅地嗆聲：「你給我試試看」、「走著瞧」，嚇得同事立即報警並提告恐嚇，雙方為此一度鬧上法院。

除了情緒控管問題，張文的工作表現也被住戶形容為「災難級」。據不具名住戶透露，張文持有良民證雖得以被錄用，但入職後態度極其散漫，上班時間幾乎全程沉溺於手機遊戲。

住戶感嘆，當時大家只覺得他是不適任的保全，沒想到在他沉默冷酷的外表下，竟潛伏著如野獸般的殺機。最終張文在該社區任職不到兩個月，就因恐嚇糾紛與工作不力被公司開除。

張文常因「瑣事引發殺機」的人格特質，與其長期生活失序、社交挫敗有高度關聯，其暴戾之路的轉折點，或許早在那個因龍眼而鬧上法院之時就已埋下伏筆。



