龍眼雞是外型鮮艷蠟蟬 114年自外來入侵種除名

（中央社記者汪淑芬台北30日電）「龍眼雞」不是雞，是一種外型鮮艷的蠟蟬，成蟲喜好在龍眼樹上吸樹汁，原本被列為外來入侵種，農業部於民國114年已將其除名。

根據農業部林業試驗所提供的資料，將東方蠟蟬（白蠟蟬）、台灣錐頭蠟蟬和龍眼雞，比喻為蠟蟬三姊妹，特色是都有看起來像長鼻子的頭部凸起物，是攝影愛好者喜歡捕捉的身影。

林試所指出，龍眼雞不是雞，是外形色彩較鮮艷的蠟蟬，屬於外來種，台灣本土於民國107年才出現，因其成蟲會吸龍眼樹的樹汁，原本被公告為入侵種，後來發現，龍眼果實生長不受影響，農業部114年10月將其從入侵種公告除名。

林試所表示，龍眼雞主要出現在北台灣，除了喜歡龍眼樹外，初羽化未滿月的龍眼雞更喜歡烏桕和白桕，甚至若蟲（不完全變態昆蟲）階段多在烏桕、白桕樹上成長發育，羽化為成蟲後再飛回龍眼樹。

如果要拍攝台灣錐頭蠟蟬，林試所推薦可到新北市新店的二叭子植物園，5、6月可以看到其成蟲在杜英、烏心石和賊仔樹上吸樹汁，6、7月能在附近的其他樹木主幹基部發現卵塊，年輕的若蟲在水同木上最多，三齡若蟲則移到江某、香楠或紅楠等樹上越冬。

至於白蠟蟬，原本屬於保育類動物，林試所表示，後來因數量不少，98年起已從保育類動物的名單上剔除。不過，林試所指出，白蠟蟬是台灣原生種，龍眼雞與白蠟蟬棲地及寄主植物種類高度重疊，在生態上必須關切可能產生的競爭壓力。（編輯：管中維）1150130