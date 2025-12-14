龍科三期擴建將報核 信義房屋：楊梅熱度增

▲信義房屋楊梅重劃店經理蔡聿凌表示金溪特區物件新穎、環境佳與龍科相鄰，吸引不少龍科族群。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 桃園龍潭科學園區三期園區擴建預計明年第一季報核，加上近年傳出有AI算力大廠至龍潭投資設點，桃園市府亦有意將龍潭朝AI算力中心、科技重鎮發展，消息一出引起地方熱議。信義房屋在地專家表示，龍科第三期鄰近楊梅，擴建訊息吸引不少龍科族群至楊梅尋屋。

為了發展桃竹苗大矽谷計劃，行政院長卓榮泰日前宣布龍潭、竹科二園區都會擴建；其中龍潭科學園區因土地飽合，早在2022年政府即宣布啟動第三期擴建計畫。信義房屋楊梅重劃店經理蔡聿凌表示，龍科第三期是地方大事，楊梅因與龍潭接壤，一直有些龍科族群到楊梅尋屋、定居，此次第三期的擴建區域更是與楊梅金溪特區相鄰，近期在一線已觀察到開始有相關客群來看屋。

廣告 廣告

蔡聿凌介紹，金溪特區居住環境佳、物件新穎，類型大樓、社區型透天厝都有，有不少屋齡不到1年的新成屋物件，近期也有陸續交屋的產品。房價部分，蔡聿凌表示，目前金溪特區屋齡10年左右的中古屋，單價約落在27萬至30萬，總價約1100萬到1200萬；1-2年的新物件單價則是31萬到33萬之間，總價視坪數而有所落差，約1300萬到1400萬左右。

物件格局以2到3房居多，權狀坪數不含車位約在26到35坪左右；蔡聿凌表示，大坪數四房物件反倒較為稀少，是金溪特區較特別的地方。透天物件部分，屋齡20年內、總坪數大概60到70坪之間，總價約在1600萬到2000萬內，新成屋則在2000萬出頭。

蔡聿凌說明，金溪特區類似楊梅區內的大金山重劃區，屬純住宅區，有些許商店提供基本需求，主要機能仰賴不遠處的埔心車站。楊梅地區目前居住族群仍以在地居民或其二代為主，但金溪特區因為緊鄰龍潭，沿著梅獅路二段、機車只需10分鐘左右即可直達龍科，交通便利、相較龍潭CP值較高，陸續吸引不少龍科族群往這裡找房，特別是園區擴建計畫逐漸明朗，熱度也開始提升。

信義房屋桃二區協理許玲綾表示，大桃園近年建設頻繁，航空城計畫、鐵路地下化、捷運等等大型建設的動工與落實，象徵城市正在進行轉型。目前綠線預計2026年通車，後續更有三鶯延伸線串聯雙北，顯示桃園與雙北之間連結漸趨緊密。除了外溢人口，龍科的擴建與發展，以及同樣位於楊梅由新光集團打造AI無人載具基地，皆往高科技方向前進，未來可預期除傳產帶來的基礎勞力人口、雙北外溢族群，桃園將有機會吸納更多高科技族群落腳、翻轉城市組成結構。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

房市／韓星玉澤演台中踩點！「台中新火車站」生活圈受家庭客關注

房市／仁武人口破10萬「住哪最好？」 專家推三個生活圈

房市／桃園八德新闢道路 信義房屋：這個商圈最受惠