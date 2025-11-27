《龍耀百年・繡動笨港》成果展盛大登場 刺繡點亮大龍旗百年序章
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】文化部文化資產局與雲林縣北港鎮公所共同辦理「繡Show笨港學員成果展」，27日在北港登記所（北港遊客中心）百年歷史建築內溫馨展出。本次展覽集結20件作品，創作者涵蓋鎮內模範家庭、北港飛龍團成員與北港鎮公所團隊，題材多元，刻畫北港人的韌性與淳厚情感，不僅展現刺繡技藝，也將地方生活的故事情感繡入布面，成為百年大龍旗文化再現的重要序曲。
文化部文化資產局局長陳濟民表示，北港是一座深具文化底蘊的城鎮，本次工作坊與展覽不僅是工藝教學，更是文化再定位的契機，透過一針一線凝聚地方認同與共同榮耀感。北港飛龍團作為日治時期北港媽祖遶境的重要藝陣，承載著地方信仰，其代表性的「北港飛龍團大龍旗」於1929年首次公開亮相迄今，已近百年。2014年起由文化部年經文化部指定為國家「重要古物」，成為臺灣首件被指定為重要古物的陣頭織品文物。大龍旗金蔥的光芒象徵北港人的虔誠與團結，也成為本次刺繡課程的重要創作靈感來源。大龍旗即將迎來百年，文化資產局正在規劃展覽，未來將朝向三地聯展方式辦理。而這次展覽的作品，與每一位學員的生命歷程緊密連結，每一件作品都讓人感動。
雲林縣北港鎮公所鎮長蕭美文表示，大龍旗是北港很珍貴的重要古物，公所希望透過這次舉辦的成果展讓大家知道大龍旗的歷史意義，為迎接大龍旗回歸北港做準備，期待龍旗重現在大家面前的一刻，所以公所團隊很用心的協助活動及影片紀錄，就是希望大家一起重視這份珍貴的媽祖信仰與大龍旗精神。未來我們會繼續和文化部文化資產局合作，推動大龍旗百年特展、推廣刺繡技藝，讓刺繡成為北港文化的新語言。
開幕式由北港新龍團率先演出，重現百年前飛龍的神采。新龍團為百年歷史的北港飛龍團延伸團隊。此次工作坊與成果展以「北港飛龍團大龍旗」為精神核心，將臺灣漢人傳統刺繡結合文物保存理念，特別邀請北港模範父母家庭與子女共同參與。學員從零基礎開始，歷經4堂課、12小時的刺繡基礎技法訓練，課後更不分晝夜努力刺繡，最終完成屬於自己的作品與故事。
臺灣傳統刺繡百年來發展出數十種織法，北港飛龍團大龍旗這件重要古物蘊含其中二十六種，展現深厚技巧與獨特美學。今年研習課程由文化部文化資產局特邀全球刺繡研習中心專家曾詩涵老師授課，共展出20件作品，傳承大龍旗刺繡技法，風格各異，串聯出屬於北港的多重記憶。這些作品未來也將陪同「大龍旗百年特展」共同展出，為北港文化再添亮麗一頁。
北港飛龍團總務委員吳登興表示，百年大龍旗的故事不只是物件保存，更是信仰與文化的延續。他親自參與課程，繡出《兒時一觸，緣結一生》超迷你大龍旗作品，重現年幼初見大龍旗的感動，也把第一份文化回憶化為刺繡創作的原點。
刺繡老師為每位學員量身設計圖稿，學員利用工作空檔、休憩時間、夜深人靜時埋首刺繡，將北港的百工百業、生活記憶與信仰故事細緻地繡入作品當中。這些作品中蘊含許多真實而動人的家族故事，例如：姊姊為擔任清潔隊員的弟弟繡出「環境守護者」，記錄他在遶境後默默清掃的身影；大女兒為模範母親完成「工地的女兒」，回望母親在工地與生活之間奔走的堅毅；近九十歲的昭香阿嬤則以微弱的視力，繡出年輕時修補龍皮古物的記憶，用一生的經驗重新描繪信仰的重量。作品亦呈現在地小吃攤的辛勞、醬菜工廠的徹夜忙碌、北港街景的溫柔面貌，以及學員們向大龍旗致敬的真情。每件作品都是一個家庭的生命片段，也是北港土地最深情的故事與記憶。
其他人也在看
屏東四重溪溫泉季點燈！泡湯看燈海、竹簍煮溫泉蛋、福安宮求平安！一日行程這樣排
2025 屏東四重溪溫泉季浪漫登場，南國冬季因溫泉霧氣與繽紛燈海而格外迷人。今年不僅延續人氣的光影步道、燈飾裝置，更加入療癒系體驗，如竹簍煮溫泉蛋、藥師佛占卜蛋，以及深受親子喜愛的水豚餵食活動。從溫泉公園的燈海散步、飯店泡湯，到福安宮祈福、海線看展，一日即可收集祈願、美食、溫泉與海景，是冬季最完整、最舒心的旅行提案。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 4 小時前
全面升級、全台最大抗癌派對登場！「2025抗癌健康嘉年華」11月30日松菸開幕
（記者張芸瑄／綜合報導）癌症不是少數人的議題，而是每個人都應關心的健康課題。由精拓生技（CancerFree […]引新聞 ・ 8 小時前
元富證券揪癌症希望基金會 挺癌友
台新新光金控旗下元富證券長期投入公益行動，今年再度攜手癌症希望基金會合作「送愛到病房」關懷計畫，以行動支持癌友。元富證券董事長陳俊宏25日前往癌症希望基金會，捐贈1,000份癌友關懷禮，交由基金會團隊前往全台各大醫院訪視及關懷癌友。盼藉由實際行動傳遞溫暖與祝福，為癌友注入持續前行的力量，助使抗癌之路走得更加順遂。工商時報 ・ 1 天前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
外資連買多頭回流 台股收高站回月線/鴻勁蜜月行情開獎 中籤一日抱走百萬/南亞亮燈人氣旺 四寶集團作帳行情催油門｜Yahoo財經掃描
美股周三（26日）持續走揚，市場在聯準會12月降息預期升溫下提前布局科技與設備股，投資氣氛維持偏多。道瓊工業指數上漲0.67%，標普500指數漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%。AI與半導體族群再當多頭主攻部隊，戴爾受惠AI伺服器財測優於預期大漲5.83%，輝達上漲1.37%，甲骨文在外資重申買進評等下跳升4.02%，微軟同步收漲1.78%，ASML ADR因大摩調升目標價強彈3.76%。台積電ADR上漲1.85%，為今日台股電子權值股帶來正面助攻。 亞股今日普遍走高，日股上漲1.23%，韓股同步強漲0.66%，港股小漲0.07%，上證綜合指數亦揚升0.29%，區域市場風險偏好延續回暖格局。 台股今（27）日延續反彈氣勢，早盤強彈逾200點後高檔震盪，終場在電子與PCB族群齊揚下上漲144.99點、收27,554.53點，成功收復月線，成交值4,924.11億元。權王台積電(2330)小跌5元至1,435元，聯發科(2454)續強漲逾3%，鴻海(2317)漲逾1%；PCB族群全面點火，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)亮燈強攻，高技(5439)、台玻(1802)勁揚超過半根。記憶體股同步走強，華邦電(2344)、南亞科(2408)大漲逾半根，創見(2451)、群聯(8299)、旺宏(2337)齊步走高，盤面資金明顯集中在AI伺服器、PCB與記憶體三大主軸族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 11 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 9 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 6 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
80億薪水蛋雕！天使「薪水大盜」倫登職業生涯恐告終
洛杉磯天使明星三壘手倫登（Anthony Rendon）2019年與天使簽下一紙7年2.45億美元（約新台幣80億）合約，他於2020年的縮水賽季當中，60場比賽出賽52場後就變成了「院長」，頻繁進出傷兵名單，2021年到2024年最多只出賽58場，加盟天使以來只有22轟進帳，頻繁缺席例行賽，從「薪水小偷」進化成「薪水大盜」，今天（27日）美媒《ESPN》披露，天使預計將買斷他最後一年的合約，現年35歲的他，職業生涯恐告終。太報 ・ 8 小時前