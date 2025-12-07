龍華科大五十六週年校慶盛大舉行 展現卓越辦學成果、跨域合作再創新局

龍華科技大學與台中榮民總醫院基於「精準健康 × 數位轉型」的共同願景，正式簽署合作備忘錄，攜手打造具前瞻意義的健康永續行動聯盟。(圖:龍華科技大學提供)

▲龍華科技大學與台中榮民總醫院基於「精準健康 × 數位轉型」的共同願景，正式簽署合作備忘錄，攜手打造具前瞻意義的健康永續行動聯盟。(圖:龍華科技大學提供)

龍華科技大學五十六週年校慶慶祝大會日前隆重登場。校長葛自祥在會中向與會貴賓與全校師生報告辦學成果，獲得產官各界高度肯定。活動亦舉行龍華科大與台中榮民總醫院合作備忘錄（ＭＯＵ）簽署儀式，象徵校方於「精準健康 × 數位轉型」跨域合作邁向新里程碑。

校長葛自祥表示，龍華科大創校五十六年來深耕技職教育，已培育超過十二萬名校友，遍佈全球各領域，展現卓越競爭力。面對少子化挑戰，學校依然逆勢成長，日間部四技註冊率達100.05%，整體日間部註冊率98.79%，全校註冊率亦達92.45%，顯示辦學績效深獲肯定。

在教育部補助方面，成果同樣亮眼。「高教深耕計畫」補助金額達新臺幣一億四千多萬元，「私校整體獎補助款」亦達一億二千七百多萬元，名列全國科技大學前茅。產學合作方面成長迅速，今年截至十二月初，合作金額已達新臺幣三點七八億，超越去年的三點二億，再創新高。

校慶亦迎來關鍵亮點，龍華科大與台中榮民總醫院的跨界合作正式啟動，由台中榮總朱元華副院長代表簽署ＭＯＵ。台中榮總連續入選全球百大醫院，亦為兩岸三地唯一入榜智慧醫院。

葛自祥指出，虛擬實境結合遊戲化機制將成為醫療介入的重要補充工具，期望此合作能在治療上帶來更佳成效。朱元華副院長則表示，此計畫具世界級規模，未來成果可望造福全球，尤其對受戰爭與心理創傷影響的族群具有重大意義。

校慶活動中，多位貴賓親臨祝賀。桃園市政府青年事務局侯佳齡局長讚許龍華科大於技職教育與人才培育的卓越表現，並引用《遠見雜誌》二０二五排行指出，龍華榮獲「企業最愛實習生」私立科大第一名。

泰國貿易經濟辦事處副代表蘇瑾煜女士亦特別致詞，感謝龍華科大長期照顧泰國學生，並期待在數位科技、半導體等領域繼續深化合作。此外，龍華科大傑出校友應天華夫人陳小平女士也特別返台參與校慶，並攜同子女一同出席。她提到龍華對她與家人而言不僅是一所學校，更是心中重要的「第二個家」。她表示，十分珍惜龍華師長與校友之間的深厚情誼，也希望將自己的家庭視為龍華大家庭的一份子，共同延續這份跨越世代的情感連結。

典禮最後，董事長孫道亨表示將全力支持校務發展，並肯定校長與團隊持續推動ＡＩ、半導體等前瞻領域的努力，期許龍華科大在下一個里程碑持續引領技職教育發展。五十六週年校慶不僅展現龍華科大的穩健成果，更彰顯學校跨域創新與國際合作的能量，為技職教育與數位健康領域開創更廣闊的未來。