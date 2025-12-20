龍華科大亮相台灣創新技術博覽會 勇奪1金2銅

龍華科大師生團隊參加二○二五台灣創新技術博覽會，榮獲一金二銅，展現研發能量。（圖：龍華科技大學提供）

二○二五台灣創新技術博覽會日前圓滿落幕，龍華科技大學師生團隊今年共推出十二項發明專利作品參展，研究成果橫跨半導體、資訊、電力、機械及生活化創意等多元領域，榮獲一金二銅佳績，充分展現學校深厚的創新研發實力與實作導向教學成果。

龍華科大電子工程系蘇聖煌師生團隊，有感於許多駕駛及乘客在未注意後方來車時開門，容易導致嚴重意外發生。為了改善此問題，團隊設計出利用超音波感測與電磁控制的智慧防護系統，使車門在後方有車接近時，能自動增加車門開始之阻力，提醒乘客注意安全。這項設計成本低、結構簡單，期待在未來能夠普及到更多車輛上，提升道路人車安全。此作品《防突開車門》於本屆創新技術博覽會榮獲金牌殊榮，表現亮眼。

此外，企業管理系阮耀弘副教授指導之師生團隊研發《熱熔堆疊列印用線材》，榮獲本屆創新技術博覽會銅牌。該發明針對熱熔堆疊列印（ＦＤＭ）在色彩呈現受限的問題，設計具顏料接收功能之熱塑性線材，透過多條細徑熱熔材料螺旋捲繞形成間隙，使列印過程中可同步注入多種顏料，實現即時多色輸出，大幅提升３Ｄ列印作品的視覺層次與創作彈性。該技術可搭配ＰＬＡ、ＡＢＳ等常見材料使用，具備製程相容性高、成本低及操作便利等優勢，展現高度商品化潛力。

工業管理系胡淑珍老師指導之師生團隊則以生活需求為出發點，發明《晾衣裝置》，有效改善換洗衣物不易乾燥的問題。該裝置結合減速馬達與螺桿設計，使衣架可自動旋轉，藉由空氣流動加速水分蒸發，同時導入太陽能作為旋轉動能來源，兼具環保與實用性，亦榮獲銅牌肯定。

龍華科技大學校長葛自祥表示，學校長期致力於推動產學鏈結與學用合一的實作教育，強調「從做中學」的教學理念，並透過三創課程系統性培養學生的創意思考、創新實作與創業發展能力。