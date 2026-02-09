龍華科大原創遊戲《COGITO》勇奪德國紅點設計大獎
【記者葉柏成／新北報導】龍華科技大學人文暨設計學院再度於國際設計舞台嶄露頭角，學生原創遊戲作品《COGITO》榮獲Red Dot Design Award（德國紅點設計大獎）肯定，從全球超過 60 個國家、逾萬件參賽作品中脫穎而出，展現龍華科大在數位創作、遊戲設計與實作導向教學上的卓越成果，也成功將台灣文化轉化為具國際競爭力的創意作品。
龍華科大校長葛自祥表示，學生能在德國紅點設計大獎這類具高度國際指標性的競賽中獲得肯定，充分體現龍華科大長期深耕實作導向教學與跨域整合培育的成果。學校持續鼓勵學生將創意、技術與文化觀察轉化為具體作品，並透過完善的教學支持與競賽輔導機制，協助學生站上國際舞台。此次獲獎不僅是對師生努力的高度肯定，更彰顯龍華科技大學在人文設計與數位創作領域持續累積的教學能量與國際競爭力。
負責策劃與推動參賽的文創系倪建芝主任與遊戲系盧大為主任指出，學校長期投入資源支持學生參與國內外重要競賽，透過全校性徵件與選拔機制，並結合業界專家講座、設計工作坊與專業評選制度，協助學生持續精進創作實力。對於具國際潛力之優秀作品，學校除提供全額報名費補助外，獲獎學生亦可獲得獎學金支持，鼓勵學生勇於挑戰國際舞台、累積實戰經驗。
人文暨設計學院葉茉俐院長表示，國際設計競賽不僅是作品成果的檢驗，更是學生整合創意思考、技術能力與跨文化表達的重要歷程。此次共有五件作品獲得國際肯定，充分展現學院在教學設計與人才培育上的整體能量，對學生學習歷程與學院發展皆具高度指標意義。
她指出，德國紅點設計大獎創立於 1955 年，為全球最具指標性與影響力的設計競賽之一，長年被視為設計品質與創新能量的重要象徵。此次《COGITO》獲獎，不僅是對學生專業實力的高度肯定，也再次印證龍華科技大學持續深耕創意實作教育、培育國際級設計人才的辦學成效。
這次獲獎作品《COGITO》由龍華科技大學遊戲系洪敏翔老師指導，遊戲系學生李沛霖、林珮蓉，以及畢業生林荃茂、吳欣怡共同開發。作品以 PC 與遊戲機平台為載體，採用 Unity3D 引擎製作，融合 2.5D 像素風格與賽博龐克世界觀，透過主角與寄生 AI「Echo」之間的互動，探討成長、存在與自我認同等議題。《COGITO》以充滿未來感的台灣夜市街景作為核心場景，巧妙結合在地文化意象與國際流行的賽博龐克視覺語彙，形塑出高度辨識度的美術風格。
遊戲機制則結合高難度槍戰系統與念力操作設計，強調節奏感與策略性，帶來具深度與挑戰性的遊玩體驗。作品在視覺表現、敘事設定與互動機制上的整合成熟度，深獲紅點設計獎評審青睞，成功於眾多國際參賽作品中脫穎而出。
