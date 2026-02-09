龍華科大原創遊戲《COGITO》 勇奪德國紅點設計大獎

龍華科大原創遊戲《COGITO》 勇奪德國紅點設計大獎

龍華科技大學人文暨設計學院再度於國際設計舞台嶄露頭角，學生原創遊戲作品《COGITO》榮獲Red Dot Design Award（德國紅點設計大獎）肯定，從全球超過 60 個國家、逾萬件參賽作品中脫穎而出，展現龍華科大在數位創作、遊戲設計與實作導向教學上的卓越成果，也成功將臺灣文化轉化為具國際競爭力的創意作品。德國紅點設計大獎創立於 1955 年，是全球最具指標性與影響力的設計競賽之一。

廣告 廣告

龍華科大表示，這次獲獎作品《COGITO》由龍華科技大學遊戲系洪敏翔老師指導，遊戲系學生李沛霖、林珮蓉，以及畢業生林荃茂、吳欣怡共同開發。作品以 PC 與遊戲機平臺為載體，採用 Unity3D 引擎製作，融合 2.5D 像素風格與賽博龐克世界觀，透過主角與寄生 AI「Echo」之間的互動，探討成長、存在與自我認同等議題。《COGITO》以充滿未來感的臺灣夜市街景作為核心場景，巧妙結合在地文化意象與國際流行的賽博龐克視覺語彙，形塑出高度辨識度的美術風格。遊戲機制則結合高難度槍戰系統與念力操作設計，強調節奏感與策略性，帶來具深度與挑戰性的遊玩體驗。作品在視覺表現、敘事設定與互動機制上的整合成熟度，深獲紅點設計獎評審青睞，成功於眾多國際參賽作品中脫穎而出。

負責策劃與推動參賽的文創系倪建芝主任與遊戲系盧大為主任指出，學校長期投入資源支持學生參與國內外重要競賽，透過全校性徵件與選拔機制，並結合業界專家講座、設計工作坊與專業評選制度，協助學生持續精進創作實力。對於具國際潛力的優秀作品，學校除提供全額報名費補助外，獲獎學生亦可獲得獎學金支持，鼓勵學生勇於挑戰國際舞臺、累積實戰經驗。人文暨設計學院葉茉俐院長表示，國際設計競賽不僅是作品成果的檢驗，更是學生整合創意思考、技術能力與跨文化表達的重要歷程。本次共有5件作品獲得國際肯定，充分展現學院在教學設計與人才培育上的整體能量，對學生學習歷程與學院發展皆具高度指標意義。