龍華科大學生作品傳遞減塑愛海觀念 獲德國紅點品牌與傳達設計獎肯定
龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生團隊，在黃苾芬、林念鞍與蕭誠一三位老師的指導下，以作品《Plastic Reborn Reverse Poster－循塑再生・逆海報》，榮獲2025德國紅點品牌與傳達設計獎（Red Dot Award: Brands & Communication Design）。此次獲獎再次展現龍華科大在國際設計競賽上的傑出表現，為校爭光。
龍華科大表示，德國紅點設計大獎自1955年創立至今，與德國iF設計獎、美國IDA國際設計大獎及日本G-Mark設計獎並列全球四大設計指標性獎項。每年吸引超過60國、破萬件作品參賽，被譽為設計界的「奧斯卡」。在如此激烈的全球競爭中脫穎而出，更顯示龍華科大學生的創意能量與國際競爭力。
龍華科大提到，此次獲獎的《Plastic Reborn Reverse Poster》由邱詠絜、邵律綺、吳易瓴、劉佩雯、陳映廷、張巧臻、黃怡雯、姜新麒、施力桓等九位學生共同創作。作品以生活中最常見卻最易被忽略的「塑膠袋」為核心意象，結合山脈、海洋與島嶼等自然圖像，運用逆思構圖與循環再生的設計語彙，呼籲社會大眾重新思考塑膠使用、環境負荷與海洋污染等議題。透過視覺反轉，作品期待喚起人們對「減塑、愛海」的共同意識，展現設計作為推動社會改變的重要力量。
林念鞍表示，作品源於學校USR（大學社會責任）計畫下的「社會設計課程」。學生從議題研究、循環思維、視覺傳達到策展規劃，完整實踐設計專案流程，將社會關懷融入創意表現中，展現跨域整合與批判思考能力。
蕭誠一補充，學生在創作過程中實際參與策展、佈展、紀錄與攝影等環節，以「做中學、學中做」的方式深化設計技術與團隊溝通能力，累積珍貴的產學接軌經驗，使課程成為結合理論與實務的最佳平台。
文化創意與數位媒體設計系主任倪建芝表示，此次得獎不僅肯定學生的努力與專業表現，也再次展現文創系課程與USR實踐的深厚能量。學生透過參與國際競賽，不但拓展全球視野，更深化對永續議題的理解，實踐教育對社會的正向影響。未來系上將持續鼓勵學生勇於挑戰國際舞台，將台灣的創意力推向世界，落實「設計改變未來」的核心精神。
