龍華科大布局海外實習 打造國際行動力人才

應用外語系林芷瑄同學於海外實習期間與旅客合影，展現服務精神與跨文化溝通能力。（圖：龍華科技大學提供）

龍華科技大學長期重視學生國際移動力與實務能力的培養，持續透過教育部學海築夢等海外實習計畫，引導學生走出校園、接軌國際職場。近年來，學校結合語言專業、產業實作與跨文化學習，推動學生前往加拿大、英國與新加坡等地進行海外實習，成果亮眼，充分展現技職教育培育國際專業人才的辦學成效。

在加拿大溫哥華的教育產業實習計畫中，由應用外語系的雷若琬老師主持，選送應外系的黃羽慈、儲珮芸及觀光休閒系的莫敵三位同學，於暑期在英莩文教機構進行為期一個月的實習。學生參與課堂教學、櫃檯接待、學生輔導及活動推廣等工作，提升語言應用能力，並培養跨文化溝通與專業自信，展現良好的學習態度與責任感，獲得實習單位的高度肯定。

龍華科大推動「學海築夢－英國倫敦語言教學服務產業實習計畫」，由朱璽叡老師主持，帶領應外系的葉羽涵、張珮珊與黃政瑋三位同學前往倫敦EF教育機構實習。學生擔任教學助理及行政支援，體驗英式教育的互動與啟發文化，並提升溝通與應變能力。實習期間，朱老師親自訪視，關心學生的學習與生活，展現校方對海外學習品質及學生安全的重視。

此外，龍華科大亦長期深耕航空與服務產業的海外實習合作。應用外語系林芷瑄同學赴新加坡樟宜機場擔任機場親善大使（Changi Experience Ambassador），於國際交通樞紐第一線服務來自世界各地的旅客，實際鍛鍊語言溝通、臨場應變與服務專業能力。實習期間由張淑芬老師擔任指導教師，透過線上訪視與遠距輔導機制，提供專業與心理雙重支持，協助學生在多元文化職場中穩定成長。

應用外語系主任徐小惠表示，海外實習是學生將語言能力與專業實務結合的重要歷程，系上透過完善的行前培訓、實習輔導與回饋機制，協助學生在真實的國際職場中學習成長，逐步累積跨文化溝通力與職涯競爭力。

校長葛自祥指出，龍華科技大學將持續深化學海築夢等國際實習計畫，結合產業需求與教學實作，打造多元而穩健的國際學習路徑，讓學生以實際行動走向世界，成為具備國際行動力與專業實力的關鍵人才。