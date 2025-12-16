龍華科大師生參戰台灣創新技術博覽會 創新發明榮獲1金2銅

2025台灣創新技術博覽會日前圓滿落幕，龍華科技大學師生團隊今(114)年共推出12項發明專利作品參展，研究成果橫跨半導體、資訊、電力、機械及生活化創意等多元領域，並一舉榮獲1金2銅佳績，充分展現學校深厚的創新研發實力與實作導向教學成果。

《防突開車門》於此屆創新技術博覽會榮獲金牌殊榮，表現亮眼。圖：龍華科大提供

龍華科大電子工程系蘇聖煌師生團隊，有感於許多駕駛及乘客在未注意後方來車時開門，容易導致嚴重意外發生。為了改善此問題，團隊設計出利用超音波感測與電磁控制的智慧防護系統，使車門在後方有車接近時，能自動增加車門開始之阻力，提醒乘客注意安全。這項設計成本低、結構簡單，期待在未來能夠普及到更多車輛上，提升道路人車安全。此作品《防突開車門》於此屆創新技術博覽會榮獲金牌殊榮，表現亮眼。

廣告 廣告

此外，企業管理系副教授阮耀弘指導之師生團隊研發《熱熔堆疊列印用線材》，榮獲此屆創新技術博覽會銅牌。該發明針對熱熔堆疊列印在色彩呈現受限的問題，設計具顏料接收功能之熱塑性線材，透過多條細徑熱熔材料螺旋捲繞形成間隙，使列印過程中可同步注入多種顏料，實現即時多色輸出，大幅提升3D列印作品的視覺層次與創作彈性。該技術可搭配PLA、ABS等常見材料使用，具備製程相容性高、成本低及操作便利等優勢，展現高度商品化潛力。

工業管理系老師胡淑珍指導之師生團隊則以生活需求為出發點，發明《晾衣裝置》，有效改善換洗衣物不易乾燥的問題。該裝置結合減速馬達與螺桿設計，使衣架可自動旋轉，藉由空氣流動加速水分蒸發，同時導入太陽能作為旋轉動能來源，兼具環保與實用性，亦榮獲銅牌肯定。

龍華科技大學校長葛自祥表示，學校長期致力於推動產學鏈結與學用合一的實作教育，強調「從做中學」的教學理念，並透過三創課程系統性培養學生的創意思考、創新實作與創業發展能力。此次師生團隊於國家級創新技術展會中脫穎而出，不僅展現豐碩研發成果，也彰顯龍華科大在創新人才培育上的具體成效。未來將持續深化與產業界的合作交流，推動專利技術商品化，創造實際產業價值，實現培育創新創業人才的教育目標。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

偏僻山區暗藏製毒工廠！刑事局攻堅查扣逾170公斤安毒原料

健行科大財金系就業學程表現亮眼 獲勞動部114年優良肯定