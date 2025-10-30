龍華科大推動國際合作 攜手韓國3所大學開創技職教育新格局
龍華科技大學持續推動國際教育合作，董事長孫道亨日前率團前往韓國，與工學大學（Tech University of Korea）、研成大學（Yeonsung University）及湖西大學（Hoseo University）簽署合作備忘錄（MOU），共同推動學生交流、師資互訪、產學合作與AI科技教育發展，攜手開創技職教育新格局。
孫道亨表示，龍華科大秉持「立足台灣、放眼國際」的辦學理念，長期積極推動跨國合作。此次親自率團訪韓，不僅展現學校對國際化的重視，也象徵在技職教育全球鏈結上的重要里程碑。他指出，與韓國三所大學的合作，將為學生創造更多海外研修與跨文化學習的機會，培育具全球競爭力的人才。
龍華科大校長葛自祥指出，學校重視與韓國夥伴院校在AI科技、文化創意與應用設計等新興領域的合作，雙方未來將持續推動師生互訪、跨校專題研究與文化體驗活動，讓學生在學習專業技能的同時，培養跨文化溝通能力與創新思維，實踐「以教育連結世界、以科技驅動創新」的願景。
龍華科大副校長林如貞表示，此次簽署MOU象徵台韓教育界在技職教育與人工智慧應用等領域的深度連結，雙方將秉持「資源共享、友好互惠」精神，推動跨國課程合作、短期研修與實習見學活動，擴大學生國際視野。
韓國國際交流專案主持人林大晟教授補充，雙方已規劃明年共同舉辦短期國際研習營，促進學生跨國專題製作與文化創意競賽，期以教育交流為橋樑，開啟更多創新合作的契機。
龍華科大強調，近年來，龍華科技大學積極與韓國、日本、美國等地多所大學締結合作協議，整合AI教學資源與跨域研發能量，持續以「科技 × 創意 × 國際」為核心，打造具前瞻性的技職教育新典範。展望未來，龍華科技大學將持續深化與海外高校的鏈結，推動學術研究、學生移地學習與文化共創等多元合作，讓學生在跨文化學習環境中發揮潛能，培育兼具技術實力與國際素養的科技人才，為台灣技職教育開創更寬廣的國際舞台。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
彰化守護校園食安 落實「防疫優先 營養不減」
【記者林玉芬彰化報導】受非洲豬瘟影響，15天禁宰禁運政策，致餐食安排大受影響，縣長王惠美29日到彰化市泰和國小訪視學校午餐，關心食材來源、備餐管理與防疫措施。縣府已全面啟動校園午餐食安防護機制，秉持「...自立晚報 ・ 10 小時前
原漾計畫5隊獲300萬創業獎金 原青打造音樂平台
（中央社記者許秩維台北30日電）114年U-start原漾計畫第2階段評選結果公告，5組原民青年團隊共獲創業獎金新台幣300萬元，包含結合傳統文化的服飾、飾品，以及建立原住民族音樂創作媒合平台等。中央社 ・ 5 小時前
陽明交大為建築設計師開課 助打造高齡友善住宅
（中央社記者許秩維台北30日電）台灣已邁向超高齡社會，陽明交大針對建築設計專業人士開設「高齡友善住宅規劃培訓課程」，希望打造高齡友善住宅，提供適合長者且安全舒適的居住環境。中央社 ・ 6 小時前
杜達美在台指揮馬勒「復活」 巡演告別洛杉磯愛樂
（中央社記者趙靜瑜台北30日電）指揮名家杜達美率領洛杉磯愛樂，昨晚在台北國家音樂廳演出馬勒「第二號復活交響曲」，全場超過90分鐘版本一氣呵成，這也是杜達美與樂團17年合作的國際告別巡演。中央社 ・ 7 小時前
70+校連袂誓師 中臺科大創技職人才培育新藍圖
中臺科技大學盛大舉行「2025全國高中職策略聯盟簽約典禮」，匯聚全臺超過70所公私立高中職校長與代表，共同宣示將打破校際圍牆，打造一個無縫接軌的人才培育平臺。 中臺科大校長陳錦杏在致詞中強調：「國立教育廣播電台 ・ 10 小時前
國家產學大師獎揭曉 黃炳照、李達生獲殊榮
（中央社記者陳至中台北30日電）114年度國家產學大師獎獲獎名單今天揭曉，致力於電池與氫能燃料電池材料研發的台灣科技大學教授黃炳照，以及擅長節能減碳智慧化與AI導入的台北科技大學教授李達生獲得殊榮。中央社 ・ 5 小時前
歷史入菜、文化上桌 新北「滬海宴」打造最有味的教學現場
記者蔡琇惠／新北報導 歷史不只在課本裡，也能上桌品味！新北市戶外教育及海洋教育中心攜…中華日報 ・ 7 小時前
校事會議年底修法防濫訴 教團籲小案回歸考核辦法
（中央社記者陳至中台北30日電）教育團體頻頻呼籲政府正視「校園濫訴」問題，教育部長鄭英耀承諾年底前修法。全教總今天建議除不受理匿名檢舉案外，不涉解聘的案件應回歸既有考核辦法處理。中央社 ・ 5 小時前
連彩色水餃也暫時停賣了！抗癌少婦改賣「無豬肉」健康餐盒
台中爆發非洲豬瘟，連帶豬隻禁運禁宰延長10天，彰化縣和美鎮34歲抗癌少婦許芷瑜，用彩色水餃創業對抗病魔，堅持用溫體豬肉的她，因為水餃全部賣光了，只好改推「無豬肉」健康餐盒，全數採預訂，完全零浪費。許芷瑜表示，雖然疫情剛爆發之際，她就去搶買溫體豬肉，可以所包的水餃已經全部賣完，加上禁運禁宰令延長10天自由時報 ・ 5 小時前
代理教師工會控訴霸凌 屏東琉球國中校長提申訴
（中央社記者陳至中、黃郁菁台北30日電）屏東縣琉球國中一名代理教師過勞猝死，代理教師工會今天表示，同校教師上法庭作證，卻被校長蘇傳桔秋後算帳，屏縣府認定蘇傳桔職場霸凌成立。蘇傳桔回應表示，與事實有所出入，已委請律師提申訴。中央社 ・ 4 小時前
DAY JUICE｜把三日苗鎖進鮮級1號 2台斤蔬果隨手可得，限時優惠上市
（記者許皓庭／綜合報導） 延續華航商務艙最高規格，再次打造蔬果飲新高度 曾於 2021–2022 年成為華航商 […]引新聞 ・ 5 小時前
北市東園國小疫苗開打 卡片和乖乖傳遞勇氣祝福
校園流感疫苗接種陸續展開，臺北市東園國小結合「幸福教育」與「情緒支持」，特別準備卡片與「乖乖」小禮，讓每一位接種疫苗的孩子都能獲得祝福與鼓勵，感受滿滿的愛與勇氣。 東園國小表示，為守護學生健康，國立教育廣播電台 ・ 7 小時前
中華電攜手高通支持教育部AI輔助作文教學計畫，助力智慧教育落地應用
【財訊快報／記者劉居全報導】中華電信(2412)與美國高通公司(Qualcomm Incorporated)共同宣布，為響應教育部推動AI科技融入教育創新應用，共同推動「Write AI高中作文評閱輔助系統」單機版於AI PC裝置上的落地應用計畫，於昨 (29)日辦理「產官學研合作開發Write AI高中作文評閱輔助系統暨AI個人筆電捐贈」記者會。該計畫透過捐贈搭載SnapdragonX處理器的筆電100部，結合國立中央大學模型訓練開發團隊、國立暨南國際大學師培計畫團隊，為教育部「Write AI高中作文評閱輔助系統」提供首個可在AI PC裝置離線環境下運行的單機版系統，及支持後續的教師培訓與推廣，預計初期培訓至少1,000位高中國文教師參與應用，並擴展至全台超過10,000名師生受惠，助力智慧教育落地應用。中華電信執行副總經理林文智表示，中華電信致力於以AI創新技術應用推動數位轉型，延續過去三年支持高通5G創新教育計畫在台南、高雄、屏東等地區中小學提供VR裝置、5G筆電與行動運算平台，打造沉浸式學習體驗，縮小數位落差。今年度將AI新科技帶入校園，以行動支持教育部AI輔助作文教學計畫，財訊快報 ・ 9 小時前
遭裁罰! 紀姓特約獸醫:明年不再跟畜牧場簽特約
中部中心 / 中部綜合報導台中爆發非洲豬瘟疫情至今，地檢署也分案進行查辦，約談好幾位獸醫師，其中養豬場的紀姓特約獸醫師被約談後請回，但他被市府依違反跨區簽約受到行政法處分裁罰。他在臉書感嘆表示，情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約，台中市動保處也不必再來拜託他跟農戶簽約了。紀姓獸醫臉書發文吐心聲 表示豬瘟風暴至今自己還被裁罰 明年起不再跟畜牧場簽約特約獸醫。（圖／民視新聞）他就是梧棲養豬場的特約紀姓獸醫師，日前現身地檢約談後被請回，語氣中充滿無奈，紀姓特約獸醫現身鏡頭相當低調，基於偵查不公開不想再多談。事後更被台中市府以違反獸醫師法第7條跨區簽約，受到行政裁罰，他說只能吞了。他也在臉書發文感嘆，曾問豬農豬死了這麼多，為何不找他？豬農回答，你不賣藥，也不收錢，怎麼好意思麻煩你。違反獸醫師法挨罰他認了，明年起就不再跟畜牧場簽特約獸醫師，動保處也別來拜託他，情義已盡。紀姓獸醫表示自己有防疫和畜牧經驗 對於疫情有一定敏感度 很遺憾沒幫到忙 因為根本沒人通知他 。（圖／民視新聞）紀姓獸醫曾在屏東養豬場，歷經過口蹄疫疫情，豬隻全遭撲殺，之後毅然決然來台中執業，沒想到，又碰上非洲豬瘟疫情，竟然又與他有關。紀姓獸醫師，具有畜牧場飼養及防疫經驗，他說豬農簽約特約獸醫年費3600元，他說如果只靠簽約收入，根本難以餬口，這些年是靠著對豬農的情義相挺，才願意不離不棄，但這次事件後，決定不再簽特約，認為責任已了，更盼天佑台灣。原文出處：遭裁罰！紀姓特約獸醫：情意已盡 曝明年起不再跟畜牧場簽特約獸醫 更多民視新聞報導三聯單記載病死豬數量不符！ 中檢查台中案例養豬場「疑涉偽造文書」防堵非洲豬瘟疫情！豬隻禁運宰令延長 巧之味、賣麵炎仔等名店暫停營業網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶民視影音 ・ 5 小時前
非洲豬瘟》豬隻禁運禁宰衝擊業者 農業部補貼措施出爐
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，農業部祭出直到11月6日中午12時前，全國毛豬禁運宰與禁廚餘，農業部今（30日）提出補貼措施，包含提供新舊案貸款半年補貼利息1%，原廚餘養豬場每頭飼料差額補助費3百元，其他豬農這段期間延遲上市的飼料費每頭810元，零售市場肉攤每攤3萬元，預計11月3日開始接受申請。自由時報 ・ 5 小時前
睽違6年再度相見 新店高中熱情迎接日本姊妹校國分高校來訪
新北市立新店高中熱情接待日本姊妹校千葉縣立國分高校師生一行300人來訪，這是兩校睽違6年後首度恢復實體交流，活動在新店高中活動中心盛大舉行，現場氣氛熱烈，展現兩校跨國友誼的延續與教育交流的新篇章。新店高中校長陳瑛姍表示，國分高校自2014年與新店高中締結為姊妹校，儘管近年因疫情影響，雙方面對面的交流自由時報 ・ 6 小時前
假傳銷詐騙！8旬阿嬤險被騙開戶匯錢
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化市一名84歲洪姓阿嬤誤信網路上的LINE好友，指示其開立銀行帳戶並預繳互傳媒 ・ 6 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是攤圖她的美色。」鏡報 ・ 1 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前