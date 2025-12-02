龍華科大攜手宏碁資訊 培育企業最愛ACE人才

龍華科技大學與宏碁資訊正式簽署「AI人才培育產學合作備忘錄」，並邀請美商AI新創公司適宜科技（Aptly Technology）共同參與，攜手推動AI教育在校園的深度落實。(圖:龍華科技大學提供)

▲龍華科技大學與宏碁資訊正式簽署「AI人才培育產學合作備忘錄」，並邀請美商AI新創公司適宜科技（Aptly Technology）共同參與，攜手推動AI教育在校園的深度落實。(圖:龍華科技大學提供)

龍華科技大學二日表示，近日舉辦大師講座，邀請宏碁資訊總經理周幸蓉女士，以「AI驅動的產業轉型與人才發展」為題分享最新產業洞察。同時，龍華科大與宏碁資訊正式簽署「AI人才培育產學合作備忘錄」，並邀請美商AI新創公司適宜科技（Aptly Technology）共同參與，推動AI教育在校園的深度落實。此次講座不僅帶來AI時代的前瞻趨勢，也彰顯龍華科大作為「企業最愛私立科大」的辦學實力，並展現與宏碁資訊在智慧校園及人才培育領域的合作成果。

校長葛自祥於致詞中指出，隨著柯淑芬副校長加入團隊，學校在產學合作上持續拓展，成功創造許多學生進入企業的管道。他強調，龍華科大在AI校務應用的推動上已累積亮眼成果，正在進行的AI智慧迎新系統，能以機器人問答協助新生更快速熟悉校園環境；校園APP也同步開發中，未來將整合更多AI與雲端服務，為永續校務運作奠定堅實基礎。

總經理周幸蓉高度肯定龍華科大是「AI教育的先行者」，並盛讚學生的實務表現，特別是在短影音製作專案中，龍華科大A Team將宏碁資訊的專業內容轉化為高度易懂且富吸引力的影片，深獲企業與政府客戶好評，展現優異的跨域創作能力。

在智慧校園合作方面，宏碁資訊與龍華科大以遊戲引擎打造校園3D數位孿生模型，率先完成法民大樓3D導覽，並逐步導入能源管理、校園監控與數位社交等功能，讓智慧校園藍圖更具體成形。此外，雙方合作建置的新生互動機器人已累積解答超過二千九百則提問，提供新生從生活到行政的即時協助，深受學生肯定。

周幸蓉在演講中指出，在人機共創的AI時代，企業最需要具備跨域整合能力、能善用AI技術並理解倫理議題的人才。她期許龍華科大的學生都能成為不可被取代的ACE人才，也就是具備Accountability（當責）、Creativity（創新）、Empathy（同理）的核心素養，再加入Passion（熱情）與Persist（堅持），成為持續創造價值的專業工作者。她也提醒學生：「態度對了，一切都對了。」勉勵大家要持續學習、擁抱變革、創造價值，以積極行動迎接未來職涯挑戰。

