龍華科大文創系作品深度詮釋「信託制度」 獲徵影活動雙獎肯定

龍華科技大學文化創意與數位媒體設計學系再傳捷報，學生團隊以創意影像深度詮釋「信託制度」公共議題，在《工商時報》主辦的「守護資產・信守未來」校園徵影活動中表現亮眼，不僅作品榮獲銅質獎，更同時拿下「最佳推動績優學校獎」，以雙獎佳績展現龍華科大在創意教學、社會關懷與實務導向人才培育上的卓越成果。

龍華科大文創系作品《繼承風雲》以影像詮釋信託傳承議題。圖：龍華科大提供

此次獲得銅質獎的作品《繼承風雲》，由文創系楊博中、張恩淳、徐崇閔、黃筱綺及邱昱誠等同學，在老師王健明指導下共同完成。團隊以第一銀行策略單位為敘事背景，透過節奏緊湊的追逐情節，象徵財產在缺乏完善規劃下可能瞬間失控，並藉由信託專員的介入，具象呈現資產得以妥善管理與安全傳承的關鍵角色。影片結尾巧妙翻轉，點出風險無所不在、保障需提前布局的核心訊息，成功將原本抽象的金融制度轉化為兼具戲劇張力與情感溫度的影像敘事，深獲評審肯定。除學生作品脫穎而出外，文化創意與數位媒體設計學系亦榮獲「最佳推動績優學校獎」，凸顯該系長期深耕影像創作與實務教學的具體成效。透過實務導向課程設計，引導學生以設計專業回應社會議題，讓創意不只停留在視覺層次，更能成為溝通社會議題的重要力量。系主任倪健芝表示，學生能以影像創作回應高度專業的信託議題，顯示教學成功引導學生結合創意表現與社會關懷，讓設計不僅止於視覺呈現，更能成為溝通公共議題的重要媒介。

廣告 廣告

龍華科大文創系榮獲「最佳推動績優學校獎」。圖：龍華科大提供

校長葛自祥指出，龍華科大長期重視學生實作能力與社會責任感的培養，透過跨域課程與產學合作，讓學生在學期間即能面對真實社會情境、累積即戰力經驗。此次獲獎肯定，不僅彰顯學生的創意實力，更具體展現技職教育在回應公共議題上的教育價值與時代角色。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

龜山警動員60人前進治安熱點 年節前守護公共安全

龍潭警攜手金融機構 防搶演練逼真登場