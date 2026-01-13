龍華科大文創系勇奪「感動久久」銅獎 現新銳創作能量

得獎學生王祥寧、葉苡恩與指導老師陳志銘於頒獎典禮合影。(圖:龍華科技大學提供)

第十六屆「感動久久」全國校園短片徵選結果揭曉，龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系在激烈競爭中脫穎而出，指導老師陳志銘的學生王祥寧、葉苡恩以作品《良麵》榮獲短影音組銅獎。此次徵選共收到近四百件作品，創下五年來最高投稿數，展現了學生優異的敘事能力。

本屆徵選由華碩文教基金會與公共電視主辦，評審團包括新生代演員章廣辰，他表示觀賞作品時多次感動落淚，並讚揚創作者的勇氣。評審對《良麵》給予高度評價，認為該片真誠呈現被拍攝者的生活，展現紀錄片創作的精神。

《良麵》紀錄新莊老街一家涼麵老店，展現老闆對家人與顧客的堅持，以及深刻的父子情誼。文化創意與數位媒體設計系主任倪建芝指出，系上課程結合文化創意、互媒影音與商品設計，培養學生的實務創作能力。

兩位獲獎學生表示，《良麵》紀錄了新莊老街一家涼麵老店，看似平凡的日常餐食，實則承載著老闆對家人與顧客的良心堅持，也蘊含著一段深刻動人的父子情誼。透過影像，他們希望讓觀眾看見生活中最真實、最溫暖的情感。

龍華科技大學校長葛自祥表示，「學用合一」是龍華科大長期堅持的辦學理念，學校持續強化軟硬體建設，並全力支持師生參與專業競賽與實務創作。此次文創系學生榮獲銅獎，不僅肯定了師生的專業實力，也有助於提升學生未來的職場競爭力，期望學生未來能如校友齊柏林般，以影像持續關照社會、感動人心。