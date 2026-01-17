龍華科大文創系奪感動久久銅獎

得獎學生王祥寧、葉苡恩與指導老師陳志銘於頒獎典禮合影。（圖：龍華科技大學提供）

第十六屆「感動久久」全國校園短片徵選結果揭曉，龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系在競爭激烈的評選中脫穎而出。學生王祥寧與葉苡恩在陳志銘老師的指導下，以作品《良麵》榮獲短影音組銅獎。該屆徵選投稿件數創下近五年新高，總計約四百件參賽作品。

此次「感動久久」徵選由華碩文教基金會與公共電視聯合主辦，評審陣容囊括多位影視專業人士，其中包括因《華燈初上》而備受矚目的新生代演員章廣辰。他首次參與評審工作時，多次被入圍作品觸動，甚至熱淚盈眶。他表示，創作者勇於以影像表達自我及生命經驗，本身便是一種需要極大勇氣的行為。

評審團對銅獎作品《良麵》給予高度評價，指出該片採取不加入解說旁白的手法，全然融入被拍攝者的生活，真實且深情地呈現出生命的價值。這種忠於記錄本質的創作方式，充分展現了一部優秀紀錄片的核心精神。

兩位獲獎學生表示，《良麵》聚焦於新莊老街上一家涼麵老店，表面上是平凡的日常餐飲，背後卻隱含著店主對家庭與顧客的真誠堅持，也承載了一段令人動容的父子情緣。他們希望透過影像讓觀眾感受到生活中最樸實卻溫暖的情感。

文化創意與數位媒體設計系主任倪建芝提到，文創系課程以「文化創意」為核心理念，結合「互媒影音」及「商品設計」兩大模組，致力於培養學生跨領域整合與實務創作的能力。

龍華科技大學校長葛自祥表示，「學用合一」始終是龍華科大的核心辦學理念，學校持續強化教學資源與基礎建設，同時全力支持師生參與專業競賽及實務創作。文創系學生此次榮獲銅獎，不僅是對其專業能力的肯定，也有助於提升學生未來的職場競爭力。他期待學子未來能如著名校友齊柏林般，用影像持續關懷社會、感動人心。