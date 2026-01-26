龍華科大校友總會理事長履新 凝聚百位校友助力人才培育

龍華科技大學校友總會日前舉行第九、十屆理事長交接典禮，近百位校友與貴賓齊聚一堂，在溫馨熱絡的氛圍中，共同見證校友總會承先啟後的重要時刻。典禮中，第九屆理事長竇憲宗正式卸任，並將重責大任交棒予第十屆新任理事長周興國，象徵校友組織世代傳承，也展現龍華校友對母校長久不變的支持與認同。

近百位校友與貴賓齊聚一堂，見證校友總會承先啟後的重要時刻。圖：龍華科大提供

竇憲宗任內六年，長期投入校友服務與會務推動，致力凝聚校友情感、強化組織運作，為校友總會奠定穩固發展基礎。交接典禮中，與會校友以熱烈掌聲感謝其多年來的無私付出，場面感人，充分展現龍華校友彼此扶持、同心同行的深厚情誼。周興國，現任中興保全科技執行長，長期深耕企業經營與社會服務，兼具宏觀視野與行動力。典禮中特別安排理監事就職宣言儀式，展現新團隊攜手合作、積極推動會務的決心，象徵校友總會未來將持續深化校友連結，與母校共創更多合作契機。

龍華科大對此次交接盛會高度重視，葛自祥親自率領多位師長與行政主管出席，展現學校與校友會之間緊密而深厚的連結。葛自祥致詞時表示，校友是學校持續精進的重要力量，校友的凝聚與支持，是母校向前邁進不可或缺的動能，期盼在新任理事長的帶領下，校友總會能與母校攜手同行，共同為人才培育與社會貢獻注入更多正向能量。此次理事長交接典禮在祝福聲中圓滿完成，不僅展現龍華校友總會的向心力與活力，也再次彰顯校友與母校同心協力、共創未來的堅定信念。

