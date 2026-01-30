龍華科大深耕教育國際化 學子海外實習累積職涯競爭力

龍華科大持續透過教育部學海築夢等海外實習計畫，引導學生走出校園、接軌國際職場。(圖/龍華科大提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者諶志明

龍華科技大學長期重視學生國際移動力與實務能力的培養，持續透過教育部學海築夢等海外實習計畫，引導學生走出校園、接軌國際職場。近年來，學校結合語言專業、產業實作與跨文化學習，推動學生前往加拿大、英國與新加坡等地進行海外實習，成果亮眼，充分展現技職教育培育國際專業人才的辦學成效。

在加拿大溫哥華教育產業實習計畫中，由應用外語系老師雷若琬擔任計畫主持人，選送應外系黃羽慈、儲珮芸及觀光休閒系莫敵三位學生，於暑期進入英莩文教機構，展開為期一個月的實務實習。學生實際參與課堂教學協助、櫃台接待、學生輔導與活動推廣等工作，在全英語與多元文化環境中精進語言應用能力，並培養跨文化溝通與專業自信，展現良好的學習態度與責任感，深獲實習單位肯定。

英國倫敦實習方面，龍華科大推動113學年度學海築夢—英國倫敦語言教學服務產業實習計畫，由老師朱璽叡擔任計畫主持人，帶領應外系葉羽涵、張珮珊與黃政瑋三位學生前往英莩文教機構倫敦校區實習。學生分別擔任教學助理與行政支援人員，實際體驗英式教育強調互動與啟發的教學文化，並於櫃檯服務與課外活動協調中提升溝通與應變能力。實習期間，朱璽叡親赴當地訪視，關懷學生的學習、住宿與生活適應，展現校方對海外學習品質與學生安全的高度重視。

此外，龍華科大亦長期深耕航空與服務產業的海外實習合作。應用外語系學生林芷瑄赴新加坡樟宜機場擔任機場親善大使，於國際交通樞紐第一線服務來自世界各地的旅客，實際鍛鍊語言溝通、臨場應變與服務專業能力。實習期間由老師張淑芬擔任指導教師，透過線上訪視與遠距輔導機制，提供專業與心理雙重支持，協助學生在多元文化職場中穩定成長。應用外語系主任徐小惠表示，海外實習是學生將語言能力與專業實務結合的重要歷程，系上透過完善的行前培訓、實習輔導與回饋機制，協助學生在真實的國際職場中學習成長，逐步累積跨文化溝通力與職涯競爭力。

校長葛自祥指出，龍華科大將持續深化學海築夢等國際實習計畫，結合產業需求與教學實作，打造多元而穩健的國際學習路徑，讓學生以實際行動走向世界，成為具備國際行動力與專業實力的關鍵人才。