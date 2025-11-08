龍華科大禮聘楊光磊為榮譽講座教授

龍華科技大學葛自祥校長致贈感謝狀，感謝楊光磊博士蒞校分享產業研發與人才培育的寶貴經驗。（圖：龍華科大提供）

▲龍華科技大學葛自祥校長致贈感謝狀，感謝楊光磊博士蒞校分享產業研發與人才培育的寶貴經驗。（圖：龍華科大提供）

為強化半導體實作人才培育，龍華科技大學特禮聘前台積電研發長、素有「台積電六騎士之一」美譽的楊光磊博士為該校榮譽講座教授，第一講以「台積電研發心法與人才觀」為題，分享其在半導體產業的珍貴經驗與洞察。

校長葛自祥致詞指出，楊光磊博士畢業於台大電機系，並獲美國加州大學柏克萊分校博士學位，曾任台積電研發長，是帶領奈米製程發展的關鍵人物。楊博士強調企業選才「不應只看學歷」，而應重視個人特質與持續學習力，勉勵學生勇於發展自我特色，為未來職涯奠定實力基礎。

楊博士指出，台積電每年投入約8%營收於研發，核心精神在於「訓練有素的創新」（Discipline Innovation）與「反應式創新」（Reactive Innovation），在紀律中培養創新力，並以客戶需求為導向。他強調，唯有掌握自主技術與定價權，企業才能創造真正的價值。楊博士分享台積電訂定的核心願景ICIC，即Integrity（誠信）、Commitment（承諾）、Innovation（創新）、Customer trust（客戶信任），其中「承諾」是最重要的精神。

楊博士認為，管理的關鍵在於「先理後管」，應設計合理制度讓員工發揮人性光明面。他特別強調，應避免過度強調績效考核（performance review），而應更重視發展（development）。他鼓勵管理者以「大人」的角度與員工溝通，在沒有壓力的狀態下讓員工自我評估，並專注於員工能否變得更好。

校長葛自祥表示，十分榮幸能禮聘楊光磊博士擔任榮譽講座教授，協助半導體實作人才之培育。龍華科大為國內少數設立完整半導體實作課程與場域的科技大學，近年來投入鉅資成立龍華半導體製造中心，並擁有「元件製程中心」、「材料分析研究中心」與「功率半導體封裝測試工廠」三大教育基地，積極培育產業所需人才。

此外，學校與日月光半導體、台積電、宜特科技等十四家業界龍頭共同成立「半導體產學及人才培育聯盟」，期望透過產學鏈結，培育具國際視野與實作力的專業人才，打造亞洲新興半導體教育樞紐。楊光磊博士對學校重視實作、培育產業即戰力人才的教育理念深表肯定，相信在楊博士加入後，更能使龍華加速成為半導體實作人才的培育重鎮。