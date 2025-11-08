龍華科大禮聘楊光磊為榮譽講座教授
▲龍華科技大學葛自祥校長致贈感謝狀，感謝楊光磊博士蒞校分享產業研發與人才培育的寶貴經驗。（圖：龍華科大提供）
為強化半導體實作人才培育，龍華科技大學特禮聘前台積電研發長、素有「台積電六騎士之一」美譽的楊光磊博士為該校榮譽講座教授，第一講以「台積電研發心法與人才觀」為題，分享其在半導體產業的珍貴經驗與洞察。
校長葛自祥致詞指出，楊光磊博士畢業於台大電機系，並獲美國加州大學柏克萊分校博士學位，曾任台積電研發長，是帶領奈米製程發展的關鍵人物。楊博士強調企業選才「不應只看學歷」，而應重視個人特質與持續學習力，勉勵學生勇於發展自我特色，為未來職涯奠定實力基礎。
楊博士指出，台積電每年投入約8%營收於研發，核心精神在於「訓練有素的創新」（Discipline Innovation）與「反應式創新」（Reactive Innovation），在紀律中培養創新力，並以客戶需求為導向。他強調，唯有掌握自主技術與定價權，企業才能創造真正的價值。楊博士分享台積電訂定的核心願景ICIC，即Integrity（誠信）、Commitment（承諾）、Innovation（創新）、Customer trust（客戶信任），其中「承諾」是最重要的精神。
楊博士認為，管理的關鍵在於「先理後管」，應設計合理制度讓員工發揮人性光明面。他特別強調，應避免過度強調績效考核（performance review），而應更重視發展（development）。他鼓勵管理者以「大人」的角度與員工溝通，在沒有壓力的狀態下讓員工自我評估，並專注於員工能否變得更好。
校長葛自祥表示，十分榮幸能禮聘楊光磊博士擔任榮譽講座教授，協助半導體實作人才之培育。龍華科大為國內少數設立完整半導體實作課程與場域的科技大學，近年來投入鉅資成立龍華半導體製造中心，並擁有「元件製程中心」、「材料分析研究中心」與「功率半導體封裝測試工廠」三大教育基地，積極培育產業所需人才。
此外，學校與日月光半導體、台積電、宜特科技等十四家業界龍頭共同成立「半導體產學及人才培育聯盟」，期望透過產學鏈結，培育具國際視野與實作力的專業人才，打造亞洲新興半導體教育樞紐。楊光磊博士對學校重視實作、培育產業即戰力人才的教育理念深表肯定，相信在楊博士加入後，更能使龍華加速成為半導體實作人才的培育重鎮。
其他人也在看
《信長之野望 真戰》11月20日正式上市，事前預約備戰爭奪開服活動千萬獎金與黃金
由光榮特庫摩正版授權的沉浸式戰略手遊《信長之野望 真戰》，自10 月9日開啟事前預約以來，截止今日，官網預約人數已接近80萬。官方於今日正式宣布，遊戲將於11月20日雙平台正式上市。戰國的舞臺即將全面揭幕，靜待各位領主親臨亂世、書寫歷史。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
分析／稱追思會與「共諜」無關遭主辦方打臉 鄭麗文配合中共敘事難辨解
國民黨新任黨主席鄭麗文今天（8日）赴馬場町紀念公園出席由統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但活動主要祭悼對象竟為中共當年安插在國府內部的最高階「共諜」將官吳石，引發輿論譁然。鄭麗文辯稱追思活動與吳石無關，卻頻遭主辦單位打臉。鄭麗文配合中共敘事追思共諜，還以「兩岸和平」作為出席的正當理由，何其荒謬。鏡報 ・ 7 小時前
東京京王井之頭線工地冒大火 部份路段停駛民眾哀嚎
8日上午，日本東京三鷹市京王井之頭線井之頭公園站附近驚傳發生火災，當局出動21輛消防車撲滅大火，部分路段也因意外暫停服務。中天新聞網 ・ 10 小時前
重光盃》台南立人國小重返賽事 若遇颱風「雨備賽程」頗具創意
2025年第17屆重光盃全國少棒錦標賽8日於剛完成冠名的「青年公園謝國城紀念棒球場」舉行，不僅名稱更新，場地也換成人工草皮，讓睽違5年再戰重光盃的台南立人國小感到相當新鮮。至於可能到來的鳳凰颱風，主辦單位也做出很有創意的因應。青年公園棒球場過往就是符合少棒規格的標準球場，2024年由台北市政府體育局自由時報 ・ 6 小時前
豬隻禁宰令解除 農業部：價格平穩、交易熱絡
（中央社記者吳欣紜台北8日電）豬隻禁運禁宰令解除，今天為肉品市場交易第2天，農業部表示，毛豬交易價格為新台幣97元至117元間，拍賣價格平穩、市場交易熱絡；而各項監測工作至下午5時止，均為陰性。中央社 ・ 8 小時前
向太開線上課程搶錢 教女人掌握3致富祕訣
影壇大亨向華強的太太「向太」陳嵐，近年積極經營自媒體，時常透過影片分享娛樂圈觀察與人生觀點，吸引大批網友關注。她近期更掌握商機，推出線上課程，並在小紅書上以「女人一旦掌握這3點，賺錢真的會很容易」為題，分享女性理財與自我成長的三大關鍵。中時新聞網 ・ 9 小時前
鳳凰強度直逼「超級颱風」 菲律賓示警致命暴潮
颱風「鳳凰」8日持續逼近菲律賓東岸，當地氣象預報，隔天登陸前就會增強為「超級颱風」（super typhoon），並示警恐怕會掀起浪高5公尺的致命暴潮，挾帶的狂風也極具摧毀力量。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
黃捷獲世界青年領袖峰會「年度政治人物獎」 成首位得獎台灣政治人物
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委黃捷日前代表台灣，前往德國參加OneYoungWorld世界青年領袖峰會，榮獲「年度政治人物獎」（PoliticianoftheYearA...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
曾沛慈公開熱舞小鮮肉！激動手抖羞喊：老公不要看
曾沛慈出道18年，今（8日）首度登上北流開唱，舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會台北站，吸引超過4千名粉絲擠爆現場，她誠意滿滿、金曲連發兩個多小時，不僅用超過20首歌曲與全場觀眾一起探索「什麼是愛」，身為人妻的她，還在台上與鮮肉舞群共舞，一度羞喊「老公不要看」！鏡報 ・ 7 小時前
曾沛慈出道18年首度北流開唱 細膩勾勒愛情的不同面貌
曾沛慈化身戀愛觀察員，開場身著一襲優雅白禮服，坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女般從天而降，以〈搶先看〉華麗登場，接著經典的〈黑框眼鏡〉、〈關於愛這件事〉三連發，充滿青春氣息又帶著成熟韻味。演唱會四個章節，細膩勾勒愛情的不同面貌。從第二章「告白．我們在一起了...CTWANT ・ 7 小時前
護國神山運動會 黃仁勳真情告白 喊"沒台積就沒輝達"
財經中心／楊思敏、戴亞倫、陳威余 新竹報導)台積電運動會8日盛大舉行，現場超過萬人參加，只可惜創辦人張忠謀身體微恙，沒來參加。但邀請了輝達執行長黃仁勳，不只用中文致詞，一上台就真情大告白，說沒有台積電，就沒有輝達。全場氣氛炒到最高點，就是董事長魏哲家宣布，基層員工特別獎金每人發2萬5千元。台積電運動會盛大登場，不只台灣，美國、日本、德國廠員工全來了，結合各國特色，帶來精采演出。但全場氣氛最嗨的，還是董事長魏哲家登台，宣布好消息。台積電董事長暨總裁魏哲家：「各位的歡呼我都知道意思，今年一樣不是一樣的數字，我們比去年，從2萬加到2萬5千塊。」台積電營收和獲利屢創新高，基層員工特別獎金每人發2萬5，而且全球員工都拿的到。只可惜，今年台積電創辦人張忠謀，罕見缺席。台積電董事長暨總裁魏哲家：「有一點小遺憾創辦人，張忠謀董事長，今天身體有一點不舒服，他沒有辦法跟我們一起，在今天來參加這個運動會，董事長和夫人一定會看的到的，（董事長）我愛你，（SophieSophie）我愛你。」台積電董事長魏哲家。（圖／民視新聞）大家長張忠謀無法出席，但魏哲家找來輝達執行長黃仁勳當嘉賓，以"五兆男"介紹他出場。輝達執行長黃仁勳vs.台積電員工：「誰愛台積我愛台積我也愛台積。」一上台就真情大告白，還換上台積電的polo衫，宛如自家人，全場歡呼聲不斷。但上台前，黃仁勳似乎有點緊張，手裡拿著稿子，因為魏哲家要他用中文致詞。輝達執行長黃仁勳：「現在30年了我也是你們的家人，沒有台積電今天沒有輝達，你們真的是台灣的驕傲，也是世界的驕傲。」魏哲家腳上穿的台積電logo特製鞋，成為現場焦點。（圖／民視新聞）黃仁勳來到操場上互動，員工嗨翻天。除了AI教父，現場另一個焦點，就是魏哲家腳上穿的、有台積電logo的運動鞋，他也自豪地秀了一下。台積電董事長魏哲家vs.記者：「明年一定會買的到真的嗎，我希望啦。」原來，是之前參加美國半導體展，收到的特製鞋，魏哲家說，看看明年運動會，有沒有機會推出周邊商品。護國神山的年度盛事，處處都是話題。原文出處：護國神山運動會！黃仁勳真情告白 喊：沒有台積就沒有輝達 更多民視新聞報導LIVE／與董座魏哲家同框！黃仁勳現身台積電運動會 喊出：我們是一家人台積運動會! 黃仁勳中文致詞"沒有台積電 就沒有今天輝達台積電我愛你！黃仁勳現身運動會 曝農曆新年前再來台民視財經網影音 ・ 9 小時前
荷總理：中國同意安世恢復晶片出口
荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）7日在巴西舉行的氣候峰會場邊指出，中國同意安世半導體在中國工廠恢復晶片外銷。中時財經即時 ・ 12 小時前
阿富汗與巴基斯坦談判無疾而終 雙方暫時保持停火
官員週六（8日）表示，巴基斯坦與阿富汗在伊斯坦堡舉行的和平會談已無疾而終，這項旨在緩解邊境緊張局勢，維持脆弱停火協議的談判破裂，雙方都指責是對方要負責。太報 ・ 9 小時前
謝侑芯死因不明！閨密赴大馬「追真相」遭酸蹭熱度 氣炸了發律師函反擊
網紅「護理系女神」謝侑芯於馬來西亞五星飯店猝逝身亡，引發各界關注。她的閨密好友「最強奶媽」之稱的謝薇安在事件爆出後，第一時間奔赴大馬追查真相，怎料卻遭部分網友質疑「蹭熱度」、「博版面」，甚至散布惡意謠言。對此，謝薇安6日晚間正式透過律師發出聲明與律師函，強調自己「從未藉此牟利」，呼籲外界停止不實攻擊。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
懷疑女友劈腿！毒販糾眾持球棒痛毆情敵 強押上車擄人
花蓮縣壽豐鄉7日上午發生一起暴力擄人案件，一名男子遭人當街毆打後被強行押上車帶走。吉安分局接獲報案後立即成立專案小組展開追緝，調閱上百支監視器掌握嫌犯行蹤，於案發不到2小時內在台11丙線發現涉案車輛，成功救出被害人並逮捕5名嫌犯，同時查扣球棒、一級毒品海洛因及二級毒品安非他命等證物。中天新聞網 ・ 6 小時前
共伴效應先到 北市「暴風圈侵襲率53％」放不放颱風假？市府這麼說
中度颱風鳳凰持續增強，同時速度也不斷加快，目前以每小時35公里速度持續朝菲律賓呂宋島前進，並在登陸後北轉直撲台灣，由於路徑不斷西修，登陸地點也不斷北移，恐將從中部登陸，對北部影響大增，暴風圈侵襲北市機率也提升至53%，屆時北市是否有機會放颱風假，市府也做出回應。中時新聞網 ・ 6 小時前
李伊庚確定下車！《玩什麼好呢？》 海報畫面被消失粉絲超不捨
李伊庚確定下車！《玩什麼好呢？》 海報畫面被消失粉絲超不捨娛樂星聞 ・ 6 小時前
彰化縣消防局創意防火宣導競賽
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為提高縣民對防火議題的關注及強化宣導技能，彰化縣消防局於6日在消防局四樓禮互傳媒 ・ 7 小時前
小英、台灣戰貓接力赴歐拚外交 蔡英文今晚啟程訪德
即時中心／顏一軒報導副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，7日於歐洲議會登場的對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年會中以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表演說，亮眼表現驚豔全球，蕭副總統率領的訪團一行預計於明（9）日清晨返抵國門。另一方面，前總統蔡英文今（8）日晚間也將啟程訪歐，應邀前往德國出席第1屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference），副總統、前總統接力出訪，台歐關係持續升溫，讓國人備感振奮。民視 ・ 8 小時前
三太子盃》前亞運金牌西岡良仁勇闖決戰 期許奪冠搶下澳網門票
前亞運金牌西岡良仁以快制高，6：2、5：7、6：1力退澳洲第5種子麥凱布（James McCabe），日本第2種子挺進2025年台灣華國三太子男網挑戰賽單打決戰，週日將與澳洲頭號種子達克沃思（James Duckworth）爭奪冠軍。雖然今年飽受手肘和背傷所苦，ATP世界排名已從最佳23跌至百大之外自由時報 ・ 7 小時前