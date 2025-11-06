龍華科大禮聘 楊光磊任榮譽講座

為強化半導體實作人才培育，龍華科技大學禮聘前台積電研發長、素有「台積電六騎士之一」美譽的楊光磊為榮譽講座教授，他並以「台積電研發心法與人才觀」為題，在校內發表第一場演講，分享在半導體產業的經驗與洞察。他認為企業選才不應只看學歷，應重視個人特質與持續學習力，同時也勉勵學生勇於發展自我，為未來職涯奠定實力基礎。

楊光磊畢業於台大電機系，並獲美國加州大學柏克萊分校博士學位。他在演講時談到，台積電每年投入約8％營收於研發，核心精神在於「訓練有素的創新」與「反應式創新」，並以客戶需求為導向。同時也分享台積電訂定的核心願景「ICIC」，即Integrity（誠信）、Commitment（承諾）、Innovation（創新）、Customer trust（客戶信任），其中承諾是最重要的精神。

楊光磊鼓勵管理者，在沒有壓力的狀態下讓員工自我評估，並專注於員工能否變得更好。他也希望未來能協助台灣的孩子懂得為自己負責，他並提醒學生須具備全球視野，才能在快速變動的產業掌握機會。

講座最後，由校長葛自祥頒發感謝狀給楊光磊，感謝他以深厚產業洞察啟發師生。

葛自祥表示，十分榮幸能禮聘楊光磊擔任榮譽講座教授。龍華科大為國內少數設立完整半導體實作課程與場域的科技大學，近年來投入鉅資成立龍華半導體製造中心，並擁有「元件製程中心」、「材料分析研究中心」與「功率半導體封裝測試工廠」三大教育基地，積極培育產業所需人才。此外，學校與日月光半導體、台積電、宜特科技等14家業界龍頭共同成立「半導體產學及人才培育聯盟」，期望透過產學鏈結，培育具國際視野與實作力的專業人才，打造亞洲新興半導體教育樞紐。