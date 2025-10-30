龍華科大與韓國三校簽署MOU 拓展國際交流新篇

龍華科技大學董事長孫道亨（右二）、副校長林如貞（右三）與韓國研成大學校長Kwon Min-hee（左五）簽署合作意向書，展現深化國際教育合作的決心。（圖:龍華科大提供）

龍華科技大學持續推動國際教育合作，董事長孫道亨日前率團前往韓國，與工學大學（Tech University of Korea）、研成大學（Yeonsung University）及湖西大學（Hoseo University）簽署合作備忘錄（MOU），共同推動學生交流、師資互訪、產學合作與AI科技教育發展，攜手開創技職教育新格局。

董事長孫道亨表示，龍華科大秉持「立足台灣、放眼國際」的辦學理念，長期積極推動跨國合作。此次親自率團訪韓，不僅展現學校對國際化的重視，也象徵在技職教育全球鏈結上的重要里程碑。他指出，與韓國三所大學的合作，將為學生創造更多海外研修與跨文化學習的機會，培育具全球競爭力的人才。

校長葛自祥指出，學校重視與韓國夥伴院校在AI科技、文化創意與應用設計等新興領域的合作，雙方未來將持續推動師生互訪、跨校專題研究與文化體驗活動，讓學生在學習專業技能的同時，培養跨文化溝通能力與創新思維，實踐「以教育連結世界、以科技驅動創新」的願景。

副校長林如貞表示，此次簽署MOU象徵台韓教育界在技職教育與人工智慧應用等領域的深度連結，雙方將秉持「資源共享、友好互惠」精神，推動跨國課程合作、短期研修與實習見學活動，擴大學生國際視野。

韓國國際交流專案主持人林大晟教授補充，雙方已規劃明年共同舉辦短期國際研習營，促進學生跨國專題製作與文化創意競賽，期以教育交流為橋樑，開啟更多創新合作的契機。

近年來，龍華科技大學積極與韓國、日本、美國等地多所大學締結合作協議，整合AI教學資源與跨域研發能量，持續以「科技 × 創意 × 國際」為核心，打造具前瞻性的技職教育新典範。展望未來，龍華科技大學將持續深化與海外高校的鏈結，推動學術研究、學生移地學習與文化共創等多元合作，讓學生在跨文化學習環境中發揮潛能，培育兼具技術實力與國際素養的科技人才，為台灣技職教育開創更寬廣的國際舞台。