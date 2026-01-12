龍華科大遊戲系榮獲「李昂文學微漫獎」第三名及多項獎座

知名作家李昂女士(左二)特別提到很欣喜龍華科技大學連續兩年派出優秀學子積極參加競賽。(圖:龍華科技大學提供)

▲知名作家李昂女士(左二)特別提到很欣喜龍華科技大學連續兩年派出優秀學子積極參加競賽。(圖:龍華科技大學提供)

第二屆「李昂文學微漫獎」評選結果日前公布，龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系與人文設計學院ＰＢＬ專班學生表現亮眼，在全國眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲第三名、佳作與入圍等多項肯定，展現龍華科大在文學與視覺敘事跨域教學上的豐碩成果。

該屆競賽中，多媒體與遊戲發展科學系三年級游金盛以作品〈暗夜〉榮獲第三名，獲得新臺幣一萬元獎金；人文設計學院ＰＢＬ專班四年級陳羿佑以〈慾與殤〉榮獲佳作，獲頒新臺幣五千元獎金；多媒體與遊戲發展科學系三年級游金勝則以〈迷園〉入圍肯定，獲得新臺幣二千元獎金。三件作品皆以文學文本為創作核心，透過漫畫形式重新詮釋，展現學生對角色心理、敘事節奏與圖像表現的高度掌握。

知名作家李昂老師表示，十分欣賞學生們以漫畫形式詮釋其文學作品，特別提到龍華科大學生鄭依宸連續兩年參賽，創作能量持續累積，令人欣慰。她感謝龍華科大積極參與競賽，期待未來能見到更多成熟且富創意的作品。指導老師沈芳序指出，三位學生自暑假起投入文本研讀與創作，深刻體會李昂作品的複雜性，並鼓勵學生持續精進創作。

多媒體與遊戲發展科系主任盧大為表示，系上鼓勵學生參加全國性專業競賽，累積專業經驗。他補充「李昂文學微漫獎」開放全國大專院校學生報名，提供跨域交流平台。該活動由國立中興大學與李昂文藏館共同主辦，期望激發青年世代的文學閱讀力與圖像創作能量。

葛自祥校長表示，龍華科技大學推動跨域學習與ＰＢＬ教學，鼓勵學生將人文素養與專業技術結合，轉化為創作成果。此次學生在全國性文學與漫畫競賽中獲得肯定，展現創作實力，未來將持續支持學生參與各類專業競賽，培育新世代創作者。