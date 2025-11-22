龍華科大邀勤誠興業董事長開講 啟動先進製程合作新篇章
▲校方致贈由永續發展中心與文創系共同打造的「光影再生紀念品」，象徵雙方在永續、創新與教育上的共好夥伴關係。
勤誠興業董事長陳美琪日前應邀登上龍華科技大學「大師講堂」，以「職涯突圍：變局中的反脆弱力」為題，分享企業如何在高度競爭的科技製造業中打造韌性與永續競爭力。活動現場，雙方正式簽署產學合作備忘錄，確立在先進製程技術協同開發及關鍵人才培育上的戰略夥伴關係，並同步啟動新一階段技術交流，聚焦精密製程與智慧製造等關鍵領域。此次活動特別邀請《CIO雜誌》共同參與，見證企業、學界與國際科技媒體的三方交流合作新里程碑。
校長葛自祥表示，陳美琪董事長一九八三年與家人創立勤誠實業，以「天道酬勤、商道酬誠」為核心理念。如今，勤誠實業的市值已超過千億，客戶涵蓋Amazon、Google、Microsoft、Nvidia等世界級大廠。其成就獲得國際認可，去年被評為亞洲地區最傑出的二十位女性企業家之一，並獲頒雲科大榮譽博士。
在講座中，陳美琪指出，未來人才除需具備「韌性」外，更需能在壓力中成長的「反脆弱力」。她並歸納企業最渴求的四項核心能力：多功能性與跨域整合力、創新與問題洞察力、系統思維與流程優化能力，以及在真實場域中養成的職場信譽與判斷力。
此次戰略合作的技術交流將集中於先進製程能力的深化，包括推動非接觸式高精度雷射焊接，以提升熱敏元件及高密度模組的焊接品質；並導入智慧化升級方案，如製程AI監控與精密視覺系統，以強化焊點追蹤、製程透明度與對位精度，全面提升製造品質與生產效率。
勤誠興業與龍華科技大學藉由此次簽署合作備忘錄，將充分發揮雙方地理鄰近的優勢。勤誠興業計畫提供學生更多即效性的實習、工讀與職涯發展機會，協助龍華學子在世界級企業場域中累積專業能量與實務經驗。此項合作不僅象徵雙方在技術上的深層夥伴關係，更成為推動區域產業升級與人才培育的重要力量，為台灣高科技製造領域開創更多未來可能。
