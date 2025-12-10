龍華科大56周年 偕中榮醫療創新

為迎接創校56周年，龍華科技大學與台中榮民總醫院簽署合作備忘錄，雙方將以虛擬實境（VR）、延展實境（XR）及遊戲化行為科學為核心，結合台中榮總在腦神經、創傷後壓力症候群（PTSD）、行為成癮等領域的臨床優勢，以「精準健康 × 數位轉型」為主軸，推動跨域醫療創新。

龍華科技大學6日舉行校慶典禮，校長葛自祥在致詞時指出，學校深耕技職教育多年，已培育逾12萬名校友。面對少子化衝擊，龍華科大招生仍逆勢成長，今年註冊率達92.45％。在教育部補助方面，「高教深耕計畫」補助逾1億4000萬元，私校整體獎補助款也達1億2700多萬元，在全國科大名列前茅。

廣告 廣告

在產學合作方面，龍華科大同樣表現亮眼。葛自祥表示，截至12月初，合作金額已達3.78億元，再創新高，校方也與台積電等國際科技大廠持續合作，且過去3年已有近80名學生赴台積電實習，展現人才培育成果。

至於國際化部分，龍華科大本學期共有3117名境外學位生，為全台最多，校方也與泰國朱拉隆功大學合作雙聯學位、共培半導體人才，並與日本東北大學簽訂合作備忘錄，展現兼顧量與質的國際化布局。

談及此次與台中榮總合作，葛自祥指出，虛擬實境結合遊戲化機制，將成為新型態醫療介入的重要工具。他期盼雙方合作能在腦神經疾病、心理創傷與行為治療方面帶來更佳成效。

台中榮總副院長周元華表示，這項合作具世界級規模，未來成果可望造福全球，尤其可為受戰爭與心理創傷影響的人群提供有效協助。

龍華科大董事長孫道亨也到場支持，他肯定學校在AI與半導體等前瞻領域的投入，並期許龍華科大持續引領技職教育。

桃園市政府青年事務局長侯佳齡也受邀出席校慶典禮，讚許龍華科大在技職教育上的卓越表現，並引用《遠見雜誌》2025排行指出，龍華科大獲選為「企業最愛實習生」私立科大第一名。