龍華科技大學再奪2025德國紅點品牌與傳達設計獎 以循環設計喚醒環境永續意識

▲學生創作現場一景，展現團隊投入議題與設計實作的熱情與能量。（圖：龍華科技大學提供）

龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生團隊，在黃苾芬、林念鞍與蕭誠一三位老師的指導下，以作品《Plastic Reborn Reverse Poster－循塑再生．逆海報》，榮獲二０二五德國紅點品牌與傳達設計獎。德國紅點設計大獎自一九五五年創立至今，每年吸引超過六十國、破萬件作品參賽，被譽為設計界的「奧斯卡」。

此次獲獎的《Plastic Reborn Reverse Poster》由邱詠絜、邵律綺、吳易瓴、劉佩雯、陳映廷、張巧臻、黃怡雯、姜新麒、施力桓等九位學生共同創作。作品以生活中最常見卻最易被忽略的「塑膠袋」為核心意象，結合山脈、海洋與島嶼等自然圖像，運用逆思構圖與循環再生的設計語彙，呼籲社會大眾重新思考塑膠使用、環境負荷與海洋污染等議題。透過視覺反轉，作品期待喚起人們對「減塑、愛海」的共同意識，展現設計作為推動社會改變的重要力量。

指導老師林念鞍表示，作品源於學校ＵＳＲ（大學社會責任）計畫下的「社會設計課程」。學生從議題研究、循環思維、視覺傳達到策展規劃，完整實踐設計專案流程，將社會關懷融入創意表現中，展現跨域整合與批判思考能力。

蕭誠一老師補充，學生在創作過程中實際參與策展、佈展、紀錄與攝影等環節，以「做中學、學中做」的方式深化設計技術與團隊溝通能力，累積珍貴的產學接軌經驗，使課程成為結合理論與實務的最佳平台。

文化創意與數位媒體設計系主任倪建芝表示，得獎不僅肯定學生的努力與專業表現，也再次展現文創系課程與USR實踐的深厚能量。學生透過參與國際競賽，不但拓展全球視野，更深化對永續議題的理解，實踐教育對社會的正向影響。未來系上將持續鼓勵學生勇於挑戰國際舞台，將台灣的創意力推向世界，落實「設計改變未來」的核心精神。