龍虎塔加持！丁噹「夜遊」移師高雄 巧撞生日盼票房開紅盤

丁噹相隔10年重返台北小巨蛋，以「夜遊 A Night Tour」夜未眠巡迴演唱會再創佳績。演出一連2場門票全數完售，甚至加開的包廂座位仍被搶購一空，展現其高人氣與舞台實力。昨（16日）演唱會後，丁噹在慶功記者會上開心表示：「盡興、很爽！最後也沒有留體力！」

小巨蛋演出結束後，丁噹即將啟航前往高雄巨蛋開唱。所屬相信音樂昨特別邀請高雄地標「龍虎塔」的龍與虎現身小巨蛋後台，象徵為丁噹祝福並迎接她的高雄之行。高雄巨蛋演唱會將於明年4月18日登場，門票29日開賣。

丁噹明年將在高雄巨蛋開唱。相信音樂提供

演唱會準備過程中，丁噹透露最難忘的環節是「換裝」。她表示，每一次下台換裝都需在規定時間內完成，且有多位工作人員協助，舞台前後的默契和情緒掌控都相當重要。此外，在表演〈花火〉前，她必須搭乘推車穿越延伸舞台，與時間賽跑。丁噹笑稱：「一路上大家都狂奔，看著身旁的人為演出傾注心力，讓我既感謝又感動。」

對於即將到來的高雄巨蛋演唱會，丁噹滿心期待：「這次是相隔十年回到小巨蛋，就像把自己重新整理過一次，把全新的我交給大家！」她也幽默表示，演唱會前一天正好是她生日，「不知道會不會有機會加場呢？」



