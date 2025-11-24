龍蝦、鮑魚全上桌！王品推出奢華年菜組合，摩斯同步開賣8件組早鳥優惠開跑

2026 農曆新年腳步越來越近，年味愈來愈濃，各家餐飲品牌也陸續端出澎湃的「冷凍年菜大戰」，讓忙碌家庭在家也能輕鬆端出一桌滿漢全席。今年市場相當熱鬧，包含王品、摩斯漢堡等知名品牌都搶先推出充滿儀式感的宴席組合，不論是小家庭的四人溫馨圍爐，還是親戚全員到齊的大陣仗，都能找到最適合的份量。

王品嚴選重磅推出4大冷凍年菜套組，分別為御品豐饌開運宴、珍味團聚春饗宴、五品福饌好年宴、鮮味珍饗齊盛宴，特選龍蝦、龍虎斑、鮑魚、上等烏參等奢豪食材。瞄準不同家庭需求，推出4人、6人及8人份大中小年菜套組，並新添蒜蓉龍蝦／蒸蝦粉絲煲、鮑魚海味佛跳牆、香酥芋泥鴨等經典辦桌料理，在家也能輕鬆享受總鋪師手路菜。

即日起至2026/2/8期間推出雙重優惠一、凡預購年菜套組，享最低早鳥75折優惠，還能獲已過香爐的北港武德宮過爐開運錢母，為馬年招來滿滿財運、財庫滿盈。二、加入「王品瘋美食購物網」LINE官方帳號好友，可參與轉盤遊戲試手氣，有機會抽中價值5,799元珍味團聚春饗宴、百元折價券等好康。

另外，摩斯漢堡則是推出「2026金馬報喜年菜」八件組，包括「人蔘烏骨雞」、「太極佛跳牆」、「紹興梅干東坡肉」、「櫻花蝦蒲燒鯛米糕」等。即日起至11月22日止，搶先預購可享超值優惠價2,868元，11月23日至12月15日完成預購享早鳥優惠價2,988元，預訂年菜請洽摩斯漢堡全台各門市。

