龍蝦制裁你！ 「這國對台不友善」龍蝦來台暴跌7成

國人至古巴旅遊屢傳遭拒絕入境，台灣祭出商業手段，古巴進口龍蝦總額大幅下降。（示意圖：悍創行銷提供）

美洲國家古巴近年屢傳對台不友善，國人前往旅遊多次遭拒絕入境，外交部今年特別提醒民眾，暫時不要前往古巴旅遊或洽公。面對古巴強硬且不友善的作法，我方祭出商業手段反制，農業部統計，今年前11個月，來自古巴的龍蝦進口量，較去年同期大減逾7成，降幅相當明顯。

農業部統計，今年前11月龍蝦進口額為4723.8萬美元（約台幣14.7億元），前5大進口國分別為：澳洲、印尼、美國、葉門、巴西，其中以龍蝦聞名的古巴，進口額僅93.8萬美元，相較於去年同期的367.9萬美元，大減超過7成。

由於古巴對台人態度不佳，屢傳拒絕台灣護照持有人入境事件，外交部提醒民眾，古巴政府極為親中，對我國不友善，建議國人暫時避免前往古巴商旅，倘仍需前往，建議國人出國前，先至外交部領事事務局網站「旅外國人動態登錄」網頁完成出國登錄。

外交部也提醒，國人若於古巴期間遇到急難事故需要協助，可直接聯繫我國駐哥倫比亞代表處緊急聯絡電話，或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心專線，以便及時獲得必要協助。