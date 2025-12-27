龍蝦半路遭竊？價值達「一千多萬」FBI出手了

國際中心／尤乃妍報導

美國一批價值達40萬美元（約新台幣1268萬元）的活龍蝦竟在運送過程中神秘消失，真相竟是遭到專業集團竊取，巨大損失僅衝擊企業，也導致消費者購物價格被推高。此案已經不是普通竊盜案，而是牽連到專門鎖定高價值貨物運輸竊盜集團，甚至美國聯邦調查局（FBI）也介入調查。





美龍蝦運送到一半「神秘失蹤」？FBI介入調查驚曝價值達「一千多萬」

失竊的活龍蝦總價值高達40萬美元（約台幣1268萬元），對全國產業鏈造成巨大損失。（示意圖，非關此新聞／擷取自美日郵報）

廣告 廣告

根據英媒《每日郵報》報導，美國近期發生一起重大貨物竊盜案件，一批價值40萬元的活龍蝦本要運送至朱星部的賣場，但在麻州（Massachusetts）內陸地區途中神祕消失，還沒到伊利諾州（Illinois）就遭到劫走。調查指出，這起案件兇手就是近日犯案無數的貨物運輸竊盜組織，他們專門鎖定透過運輸系統運送的高價值貨物，不只是一起簡單的竊盜案，甚至衝擊全國產業鏈與供應鏈。

美龍蝦運送到一半「神秘失蹤」？FBI介入調查驚曝價值達「一千多萬」

根據目前調查，此案件是由專門竊取高價值物流貨物的運輸竊盜組織所犯下，還可能牽連更多非法交易與案件。（示意圖，非關此新聞／擷取自美聯社）

總部位於印第安納州的物流公司 Rexing Companies 的首席執行官 Dylan Rexing 表示，12月初，同一家位於麻薩諸塞州的倉庫也曾發生另一起海鮮貨物遭竊事件。 不僅公司營收受到衝擊，就連消費者也連帶受影響，同時這起事件也驚動美國聯邦調查局（FBI）與美國國土安全調查局 (HSI)介入，HSI表示貨物盜竊每年造成的損失預估在150億到350億美元左右，此類集團還可能進行其他非法活動。

原文出處：活龍蝦運送到一半「神秘失蹤」？FBI介入調查曝損失價值達「一千多萬」

更多民視新聞報導

美軍又出手扣押委國外海油輪 委內瑞拉痛斥:竊取綁架

扯！ 南美毒梟自製「運毒潛艇」 大幅增加緝毒難度

日本秋鮭歉收鮭魚卵價格暴漲 台灣進口價也受波及

