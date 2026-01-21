龍蝦大叔闖北韓！《瘋子蝦夫》獲補助1億元 李遠揭「大航海計畫」輔導金名單

《陽光女子合唱團》成為2025年第4部破億國片。壹壹喜喜提供

從《角頭－鬥陣欸》起，到《96分鐘》《泥娃娃》接棒，國片市場在2025年迎來全面大豐收，2025年底上映的《陽光女子合唱團》20日正式宣布邁入票房億元大關，接棒成為今年首部破億作品，為2026年奪得頭彩。

根據數據統計，去年國片總票房賣出9.46億元，較前年激增2.71億元。文化部今（21）日趁勝追擊，宣布首波「大航海計畫」長片輔導金國際旗艦組名單，最高補助1億元，要以「一條龍」模式護送台灣電影踏上國際舞台。

李遠感嘆電影人樂觀爭氣 回首黑暗時代低聲說：從未放棄

本身也曾是電影人的文化部長李遠，談到這波國片榮景時感觸良多，他語氣堅定地說：「在台灣從事電影工作的人，一向很樂觀也很爭氣。」

他回憶台灣電影曾歷經每年產製不超過10片的黑暗時代，每隔幾年就要喊一次國片起飛，即便近年遭遇疫情讓全台票房腰斬，但電影人始終在靜默中尋找創作能量。李遠感性表示台灣電影人從未放棄，持續開創各種題材，才誕生如今叫好又叫座的電影。

一條龍政策強力助航 文化部長預言過年強檔將創榮景

面對永不放棄的影視團隊，李遠直言文化部能做的就是持續支持。他提到「一條龍」政策從劇本開發、輔導金到映演獎勵，協助產業挖掘創意，去年更藉由「國片億起來」造勢及文化幣加碼，達成國片市場佔比11.75%規模。

李遠看好接下來的市場走勢，並語帶興奮地分析：「《大濛》即將踏入億元門檻、《冠軍之路》可望刷新紀錄片紀錄。」一直到過年期間的《功夫》、《雙囍》等強檔，他認為民間挹注與政府支持，「一定會締造疫情後少見的榮景。」

《大濛》票房即將破億，據統計，2025年國片總票房賣出9.46億元，較前年激增2.71億元。華文創提供

大航海計畫砸重金挺進國際 龍蝦大叔勇闖北韓展開瘋狂之旅

文化部去年推出的「大航海計畫」今日正式揭曉獲選長片名單，3部作品企劃案展現挑戰製作規格的企圖心。其中最受矚目的，莫過於億萬團隊監製金百倫、程偉豪與導演殷振豪再度攜手，集結台韓大咖演出的冒險喜劇《瘋子蝦夫》，描述台灣龍蝦場大叔闖蕩北韓的驚奇旅程。李遠語帶期待地表示，台灣不缺故事，今年將繼續補助更多優質作品進入開發。

獲選名單中另有兩部跨國製作精品，包括林君陽執導、描述雕塑家黃土水生平的《甘露水》，以及由《孤味》監製劉宛玲領軍、許承傑執導的《變形者集結：虎姑婆》，邀請好萊塢編劇擔任顧問，首度將「虎姑婆」、「好鼻師」等經典人物打造成台灣版英雄宇宙。

文化部強調，在疫後國片榮景的關鍵時刻，這波計畫將提供堅持不懈的電影人進入國際市場的契機，更多補助資訊可至文化部獎補助資訊網查詢。



