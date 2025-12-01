龍蝦等5生猛海鮮打頭陣、烏魚子上整條 浮誇喜宴賓客驚豔

南部的辦桌有多狂，冷盤就是龍蝦鮑魚在內的五樣生猛海鮮，甚至水果還高達五層（圖／TVBS）

南部的辦桌有多狂，再度讓民眾驚豔，除了一開始的冷盤，就是龍蝦鮑魚在內的五樣生猛海鮮，烏魚子每人一片，甚至水果還高達五層，新郎顧先生說，整個宴席就是要浮誇讓人印象深刻，因此光菜單就討論了一個多月。

這場高雄楠梓的喜宴從第一道菜就展現驚人氣勢。冷盤並非傳統形式，而是以五種生猛海鮮火鍋川燙方式呈現，讓賓客能品嘗食物原味。參加的賓客表示：「這菜色都好彭湃喔。」緊接著的烏魚子更是每人一整條，展現十足霸氣。辦桌業者阿隆師解釋，他們特別將烏魚子設計成冰淇淋的樣態出現在餐桌上，既有質感又顯高貴。

烏魚子，不是一人一小片，而是一人一條，就是要讓人感受霸氣十足（圖／民眾提供）

就連中場的水果也不馬虎，以五層水果塔呈現，包含七種不同水果及日式布丁，賓客離開時還能獲得一桶冰淇淋。阿隆師表示，新人希望能結合傳統辦桌料理與現代元素，打造既浮誇又讓賓客驚豔的體驗，確保客人「吃得好又吃得飽，不能兩手空空的回家」。

為達成這些目標，新人與辦桌師傅討論菜單長達一個多月。每道菜不僅講求視覺效果，更融入巧思，如將傳統雞湯改為年輕人喜愛的烤雞，紅蟳米糕油飯彭派大氣，還特別加入菱角以傳達新人的愛意。顧先生認為：「一場婚宴裡面，大家可能不會記得新人做了什麼事情，但肯定會記得當時吃了什麼菜，婚宴裡面很重要的一個環節，就是一定要吃得開心。」

紅蟳米糕油飯彭派大氣，一盤滿滿5隻紅蟳，還有特地加了傳達新人愛意的菱角（圖／TVBS）

這場喜宴一桌預算高達2萬元，其他辦桌師傅莊明錦指出，單是其中一盤的成本就要2000多元。他進一步解釋，若在飯店舉辦，一桌至少要花2萬5千元，賓客包禮金通常在4600至5000元之間。若賓客僅包3800元，一桌10人的情況下業者會虧本，即使包到5000元，扣除成本後所剩無幾。然而，人生大事畢竟一生一次，無論盈虧，最重要的是賓主盡歡。

