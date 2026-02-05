龍蝦鮑魚上桌、樂團現場演唱 高雄萬豪初二娘家宴澎湃開吃

▲樂團LIVE＋五星桌宴，高雄萬豪娘家宴熱鬧迎新年。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】農曆春節中最具情感意義的「初二回娘家」，向來是家人團圓的重要時刻。高雄萬豪酒店看準年節返鄉與家庭聚會需求，將於2月18日推出「初二娘家宴」，以精緻中式桌宴、細膩宴會服務，同時貼心規劃 6 人桌席與蔬食套餐選擇，滿足不同家庭結構與飲食需求，讓闔家在年節裡輕鬆共享一席好菜。特搭配樂團現場LIVE演唱，營造溫馨熱鬧的節慶氛圍，讓回娘家的團圓時光更顯珍貴。

▲初二回娘家就是要吃好！高雄萬豪娘家宴打造最有儀式感的團圓盛宴。

高雄萬豪酒店表示，推出初二午宴桌菜，由宴會廳廚藝團隊精選台灣在地食材與節慶珍饈，打造層次豐富、寓意吉祥的團圓饗宴。開席的「馬上幸福團圓拼盤」匯集澎湖小卷薑燒的鮮甜彈嫩、鹽埕香蔥鴨肉的油香醇厚、旗津蜜汁丁香魚的鹹甜酥脆，搭配綠芥鱈魚卵的微嗆口感與東港烏魚子串的濃郁海味，象徵團圓圓滿、福氣滿載。熱湯「三絲鮑絲魚膠羹」湯色澄潤、膠質豐厚，入口溫潤滋養；主菜「大樹破布子醬蒸鮮龍蝦」以鹹香回甘的破布子提出龍蝦鮮味，而「荷葉古法蒸永安龍虎斑」則以清雅蒸氣鎖住魚肉細緻甘甜，展現粵式蒸功的精髓。隨後登場的「櫻蝦北海道干貝煎甜年糕」，外酥內糯、海味層疊，為宴席增添節慶喜氣；「那瑪夏山胡椒燉肉」香氣奔放，搭配奶酥餅食用更顯層次。壓軸以「一品砂鍋鮑魚醃鮮燉土雞」暖胃收尾，再佐以燕窩桂香八寶甜芋與椰香地瓜圓西米露，為團圓宴畫下甜美句點。

考量不同家庭人數與飲食習慣，宴會亦提供多元用餐形式選擇，包含適合大家庭的桌宴安排、小家庭桌席，以及蔬食料理選項，讓民眾能依需求輕鬆規劃回娘家的聚餐行程。現場並安排音樂演出，為團圓聚會增添歡樂氣氛，讓親友在美饌與歌聲中共享新年時光。

此外，偏好私密用餐空間的賓客，也可選擇飯店內的獨立包廂，於初二當日享受更為靜謐的家庭聚會氛圍。高雄萬豪酒店誠摯邀請民眾把握初二回娘家的重要時刻，與家人一同在溫馨歡樂的用餐體驗中，留下難忘的新年回憶。

「初二娘家宴」活動將於2026年2月18日（星期三）中午開席，相關訂席與活動資訊可洽高雄萬豪酒店。（圖╱高雄萬豪酒店提供）