龍軒傳承邀3法國星級主廚 驚喜推出米其林傳奇饗宴

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

粵式海鮮餐廳「龍軒傳承」將於20日與21日舉辦「遇見布列塔尼法國米其林傳奇饗宴」，邀請3位來自法國的米其林星級主廚來台合作，並與行政主廚鍾易庭共同設計菜單。餐廳希望透過此次活動，呈現粵菜與布列塔尼料理的不同風味與技法，讓用餐者能在同一桌菜色中看到兩種料理文化的對照與延伸。

受邀主廚包括曾維持米其林二星評價至2019年的 Patrick Jeffroy、於2007年至2025年間蟬聯米其林一星的 Loïc Le Bail，以及受邀負責甜點設計、同樣獲米其林一星肯定的邵希漢。三位主廚皆長期在布列塔尼地區工作，其料理風格與使用的海鮮元素，為此次活動帶來明顯的地域特色，也讓台灣消費者能接觸到不同來源的料理表現。

餐會以每位 NT$5,800＋10% 收費，每日單一餐期於18:30進行，每日限量100席。菜單結合同場客座與龍軒傳承的料理思考，從以南非鮑、海膽糕渣與烏魚子酪梨雞肉塔構成的前菜開始，到主菜的「嫩煎波龍佐法式龍蝦醬」與「大閘蟹粉百花釀刺參」，最後以布列塔尼烤布蕾與松露蘿蔔絲酥餅作為結尾。整體設計以呈現兩種料理文化對於海鮮、醬汁與細節處理的差異為主，不以華麗堆疊為訴求，而是強調技法與味道的原則性。

活動將在台北市中山區新生北路二段38號2樓的龍軒傳承會所舉行。餐廳表示，此活動的規劃與多位主廚受邀參與「臺北國際廚藝挑戰賽（TIC）」的行程相近，因此同期間安排客座，希望讓餐飲業者與年輕廚師有更多接觸國際專業的機會，也提供消費者另一種形式的用餐選擇。

龍軒傳承指出，未來仍會嘗試與不同背景的主廚合作，以保持菜單的多樣性與開放性，並透過交流讓料理呈現更具層次。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

