龍過脈村落長輩坐板凳太陽下候車 台東議員批縣府

（中央社記者盧太城台東縣6日電）台東縣台9線龍過脈村落公車站沒有候車亭，長輩在風吹日曬下，坐板凳或木頭候車。縣議員古志成批台東縣政府有錢辦大型活動，卻沒錢蓋候車亭，「看不出台東的幸福在哪裡」。

台東縣議會今天進行定期大會台東縣政府的單位檢討報告，國民黨縣議員古志成質詢有關「行的正義」施政。

古志成拿出1張照片，1名老人家在台9線卑南鄉龍過脈村落的候車站，在太陽下坐在板凳上候車。他說，長輩自己帶板凳或是坐在臨時木頭上等車，有時候還要頂著大太陽或強風，讓人看了不捨，「看不出台東的幸福在哪裡」。

他質問台東縣政府交通及觀處長卜敏正，縣府經常花大錢辦活動，甚至邀請張惠妹返鄉跨年，「大錢都花了，1個小小的候車亭弄不出來，笑死人」。

卜敏正表示，這個候車亭已經列入計畫，有跟中央申請經費了。古志成說，幸福不是聽音樂、看演唱會，而是基礎生活的便利與安全。

古志成會後接受中央社記者訪問表示，10月23日定期會正式議程首日，縣長饒慶鈴施政報告，首先就放映1張幾年前1名婦女在南迴公路蹲著等公車的照片，當時饒慶鈴說，這張照片督促著台東政府在日後「行的正義」施政上有著亮眼成績。但諷刺的是，龍過脈公車站長輩還是坐在板凳和木頭等車。

古志成表示，距離龍過脈公車站2公里的鹿鳴橋公車站，雖然有美麗的候車亭，但9月間颱風樺加沙造成土石流沖入候車亭，至今已逾1個月，土石仍未清理。（編輯：黃世雅）1141106