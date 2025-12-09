龍頭互控！台泥因電池廠火災提告求償46億 中鼎：依法無據

台泥子公司三元能源在高雄小港電池廠發生火災，廠房由中鼎承包建設，因此被台泥告上法院。（高雄市政府消防局提供）（本刊資料照）

台灣統包工程龍頭中鼎今（9）日晚間突然舉行重大訊息說明記者會，是因今年7月的台泥子公司三元能源科技高雄小港電池廠火災一事，台泥要向蓋廠的中鼎與旗下關係企業益鼎工程提告，要求連帶賠償46億元，中鼎公司總管理處執行長李定壯表示「實在不懂為什麼提出這種訴求」。

三元能源今年7月14日發生火災事故，對台泥獲利影響初估約110億元，中鼎的李定壯在記者會上表示，今日接獲台北地方法院寄送的開庭通知與民事起訴狀，三元主張中鼎及益鼎要連帶賠償46億2577萬5000元。

李定壯表示，中鼎負責該案的專案管理、設計、採購及建造管理服務，益鼎則承攬機電系統工程；至於廠區最關鍵的鋰電池生產設備與獨立化成消防系統，則是由三元能源另行委由其他廠商建置。

李定壯表示，所有工程均符合契約與法規，且經主管機關審查通過，已在2024年4月30日由三元公司完成驗收，並由三元公司接管使用、自行維護超過1年，這1年期間發生什麼事情，只有三元知道，所以三元應該自行負起責任，中鼎「依契約及依法均無理由」要賠償，已委任律師團隊準備應訴，以捍衛公司及投資人權益。

而台泥在晚間9點半發動攻勢，新聞稿提到，火災發生時，由益鼎施作、中鼎監造的電力及消防系統完全失效。例如排煙風機完全未作動、且防火區劃失效。

雖然中鼎認為是三元公司另外發包的化成設備消防系統，但三元認為，他們承攬的建築物基礎消防區劃、排煙及核心電力系統的全面失靈，未能有效遏止火勢蔓延，是造成鉅額損失的關鍵，中鼎公司應該對此負有責任。

三元公司表示，相關工程仍處於保固期間內，且驗收合格僅是工廠運作的基礎條件，並不代表可以免除對設計缺陷及施工瑕疵所負的責任，其實火災前公司已針對防火填塞不確實等瑕疵，多次要求其改善。

針對中鼎公司於記者會中指稱遭到拒絕協助，三元表示，火災後公司主管還曾親自帶領中鼎公司相關人員進入廠區勘查，並詳細說明系統失效情況。顯見三元公司曾展現尋求共同解決方案的誠意，中鼎公司的說法與事發後的溝通過程不符。

