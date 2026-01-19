龍頭吹號角／路上看到C-CROSS機率比便利商店高 2026年TOYOTA準備銷衝13萬輛

大改款RAV4登台接棒，讓TOYOTA有底氣在銷售曲線大腳油門、催下去，和泰喊出挑戰13萬輛年販目標。

2025年的台灣車市，其實是一條不好開的路。買氣反覆、觀望情緒濃厚，許多消費者踩下煞車、停在路邊等風向。不過TOYOTA依舊維持自己的節奏，把該賣的車賣好，穩穩撐住市場基本盤。隨著2026年車市被預期逐步回暖，這個長年站在高點的台灣汽車王者，也被市場看好有機會再度往上回升。

2025年TOYOTA在國內全年登錄了124,907輛，受到關稅之亂波及，數字看起來比2024年少了9.5%，但重點來了，它在整個市場都在緊縮的情況下，市佔反而把拉到30.1%，寫下近12年最佳紀錄。換句話說，幾乎每三台新車，就有一台掛著TOYOTA的廠徽。

廣告 廣告

TOYOTA之所以賣得好、也撐得住場面，靠的從來不只是一台COROLLA CROSS，而是一整排早就融入日常生活的「國民熟面孔」。其中COROLLA CROSS全年狂掃44,813輛，不少車友私下開玩笑說，在路上看到它的機率，比看到便利商店還高。更誇張的是，光這一個車型的年銷量，就直接超過Honda、Hyundai這兩個夯品牌加在一起的全年成績，完全一車單挑兩品牌模式的流量神車。

再看五代RAV4，明明已經是世代交替前的末期車款，還是硬生生在2025年掛出19,590輛台數。對很多家庭買家來說，RAV4就是那種不用想太多、全家都能接受的安全牌。至於TOWN ACE小商車的16,035輛、YARIS CROSS跨界輕休旅的15,537台，在2025年收關後，紛紛站上年度銷售前五名。

年度總市場前五大量販車型裡，TOYOTA一口氣給人家包辦了四席，另一席才輪到CMC的J SPACE。其實這畫面，對車迷來說再熟悉不過，但每次結算，還是會忍不住覺得「嗯，TOYOTA真強」。

展望2026年，氣氛開始跟2025年很不一樣。和泰預測車市將回溫，加上1月13日大改款RAV4正式登場，被視為今年最重要的買氣發動機。因此TOYOTA也順勢把年度銷售目標拉高到13萬輛。

台灣第一流量神車即是TOYOTA COROLLA CROSS。圖／翻攝自國都汽車



回到原文

更多鏡報報導

龍頭吹號角／2025嚇出冷汗守住41萬輛 和泰點火：2026車市要上攻44萬輛

超感人！22年後「母女重逢」10秒就認出 篠原涼子失控喊「天啊」當場飆出淚

獨家／中天主播林宸佑羈押理由曝！收陸資賣台搖身「中共在台協力者」

遭政府追回上萬元租金補貼！一票房客崩潰：不知政策溯及既往...猶如強盜