龍頭崩盤？黃蜂大勝 27 分痛擊雷霆 創本季最大分差

（記者許皓庭／綜合報導）NBA 聯盟榜首奧克拉荷馬雷霆於美國時間週一遭遇重大挫敗，以 97 比 124 爆冷不敵東區後段班的夏洛特黃蜂。這場高達 27 分的差距不僅創下雷霆本季最大敗分紀錄，也是該隊本季首度得分未破百。在連兩日出賽的壓力下，雷霆吞下本季第二次二連敗，目前戰績 30 勝 7 敗，與挑戰單季 73 勝的巔峰路徑逐漸拉開距離。

圖／NBA 聯盟榜首奧克拉荷馬雷霆於美國時間週一遭遇重大挫敗，以 97 比 124 爆冷不敵東區後段班的夏洛特黃蜂。（翻攝 Charlotte Hornets X）

黃蜂此役全隊火力全開，由二年級生米勒（Brandon Miller）掛帥，全場外線 10 投 7 中飆進 28 分。儘管雷霆主將亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下 21 分，將個人連續得分超過 20 分的 NBA 紀錄堆高至 108 場，但全場命中率僅三成三。雷霆在第二節進攻完全熄火，單節僅獲得 17 分，讓黃蜂在上半場結束時就取得 70 比 53 的大幅領先。

廣告 廣告

下半場易籃後，黃蜂持續維持高標的五成三投籃命中率，全場共投進 19 顆三分球。陣中明星後衛小鮑爾（LaMelo Ball）更在第三節上演高難度救球並單腳命中三分球的神奇表現。黃蜂團隊共有 6 人得分上雙，在第四節開局便將領先優勢擴大至 30 分，迫使雷霆教練團提早出清板凳，比賽提前進入垃圾時間。

雷霆全場投籃命中率慘跌至三成七，外線表現亦不盡理想。亞歷山大賽後坦言，儘管面臨慘敗，球隊仍必須保持強韌心態，在接下來的賽程中尋求反彈。這也是雷霆近 12 場比賽中的第 6 場失利，顯示出這支西區龍頭在球季中段面臨體能與穩定度的考驗。黃蜂則憑藉這場 124 比 97 的大勝喜迎二連勝，展現出強大的爆冷實力。

更多引新聞報導

奪命惡火！中和鐵皮倉庫付之一炬 廠長留宿慘成焦屍

少女遭學弟性侵 被逼問「要還錢還是要做愛」硬上

