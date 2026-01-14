龍頭挺開放「外籍護佐」 台大院長苦喊：人力缺口越來越大！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

喊出減輕小家庭照護壓力、又能兼顧護理人力不足，衛福部已向勞動部正式提案修訂管理辦法，希望開放外籍照服員進醫院，下一階段還考慮擴及外籍護佐部分。國內龍頭醫院、台大醫院院長余忠仁今（14）日表態，強調這問題需被正視，應該開放外籍護佐進醫院，只要踏出第一步就有機會改善整體照護人力缺口越來越大的窘境。

衛生福利部部長石崇良日前證實，衛福部已經向勞動部正式提案修訂管理辦法，希望能在第二季完成修法，開放外籍照服員，好讓護理人員可專心從事護理專業，生活照顧部分則由照服員來分擔。至於外籍護佐部分，也留待下一階段討論。

石崇良上午出席衛生福利部主權雲應用發表會時，也再次強調，衛福部過去三年推動住院整合照護計畫，讓醫院統一聘僱照服員，目前衛福部以公務預算給補助，每一個人床一年補助750元，有些民眾甚至不用付差額，就有照服員協助，護理人員也因此降低工作負荷，只要專心做護理專業就好，民眾滿意度很高。

石崇良說，很可惜的，目前仍面臨人力壓力，去年參與計畫醫院約110家左右，聘了約2700名照服員，能夠提供服務的床數大概5000床左右，衛福部今年還要擴大，以擴大到3萬床為目標，經費去年投入5億多，擴充到大概近25億規模，就是希望服務更普及，能涵蓋目前7萬床急性一般病床的一半，但人力上就面臨到很大的瓶頸。

余忠仁上午面對媒體詢問時，表態支持開放外籍護佐。他說，台灣因為少子化及產業型態的改變，像醫療等服務型產業非常明顯缺人力，尤其邁入超高齡社會後，缺口非常明顯，歐美及日本都已導入外籍人力，台灣卻在醫療服務進展很緩慢，儘管醫療有其特殊性，但仍有些庶務性工作，其實可以委託外籍照服員或護佐去協助，像是病房裡面病床打掃、平常餵食及照護，這些早在家庭就有外籍看護在做類似工作。

余忠仁說，衛福部雖然推動住院整合照護計畫有進展，但牽涉問題不少，尤其醫院的薪資及作業型態，跟長照機構、家庭仍有差距，醫院徵人仍有很大困難，台大過去已提高薪資並優化照護流程，但徵人還是很困難。

余忠仁表示，為了減輕護理人員負荷，希望有替代人力，這問題需被正視，外籍護佐應該讓他進來，只要經過訓練，包括語言都不是問題，現在講國語的能力都很好、很清楚，只要工作範圍及規範制定清楚，理論上應該都是做得到。

余忠仁強調，只要踏出第一步，就有機會改善整體照護人力缺口越來越大的窘境，政府應該要有宏觀政策做協助，很多國家做很早，台灣不應該因特殊考量停滯不前。

