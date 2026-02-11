龍馬大安攏嘛平安 大安區農會祝福鄉親新年平安順遂





農曆新年將近，當家家戶戶開始打掃、貼春聯、準備迎接新的一年時，一張紅通通的春聯、一冊翻得順手的農民曆，總能為過年多添幾分儀式感。今年，大安區農會延續多年傳統，製作「龍馬大安」春聯及農民曆，發送給區內近六千戶，希望在歲末年終之際，將祝福與好運送進每一個家庭。

農會總幹事蔡建宗表示，「春聯不只是裝飾，更是一份祝福。」，今年以「龍馬大安」作為春聯主題，象徵龍馬精神、步步向前；同時「龍馬大安」以台語唸來，也帶有「攏嘛大安」的吉祥諧音，寓意大家攏平安、攏順利，期盼鄉親在新的一年平安健康、事業順遂。春聯紙質特別挑選，並將「龍馬大安」字樣以燙金方式呈現，讓貼上門口的那一刻，就能感受到滿滿的年節喜氣。

除了春聯，陪伴農友一整年的農民曆，同樣承載著農會的用心。農民曆前段介紹大安區農會各項農特產品，包含「飛天豬．安農」品牌，透過「三安、四不、一堅持」的原則，落實「安心呷、農為您，共好和公益」的品質承諾，讓消費者從產地到餐桌都能安心享用。

農民曆延續傳統曆書內容，記載節氣變化、每日宜忌、時辰吉凶等資訊，這些源自古人長期觀察自然的生活智慧，至今仍是許多家庭與農友安排生活與農事的重要依據；同時也結合農會四健、青農、家政與農事等相關業務資訊，讓一本農民曆不只是看日子，更成為農友與民眾隨手可查的生活指南。

蔡總幹事表示，透過「龍馬大安」春聯與農民曆的發送，無論是國語或台語念來，都傳達同樣的祝福心意，希望在新的一年，持續陪伴在地鄉親，把農會的關懷、祝福與服務，落實在每一天的生活中。



