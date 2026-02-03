龍馬大安迎福氣 飛天豬「大安好福袋」喜氣上市





農曆新年將近，家家戶戶開始準備年節採買，期盼在新的一年為家中增添更多好運與祝福。為迎接充滿希望的新春佳節，臺中市大安區農會旗下品牌「飛天豬」推出年節限定「大安好福袋」，以「把福氣一次帶回家」為概念，精選多款人氣農特產品，規劃多種不同內容組合，滿足民眾自用、送禮與企業團購的多元需求，邀請大家在過年前一起添好運、迎好年。

農會總幹事蔡建宗表示，「大安好福袋」不只是商品組合，更象徵對新一年的祝福與期盼，因此在內容物設計上，特別結合「好吃、好意頭、好分享」三大原則，讓民眾在年節期間，無論是家庭團圓共享，或作為走春拜年的伴手禮，都能傳遞滿滿心意，也讓備年貨更加輕鬆便利。

其中，第一款福袋集結脆豬肉乾、飛天豬巧巧盒、蓬萊鬆餅、福祿壽手工麵線、金磚米及青?脆餅，多款人氣商品一次入袋，象徵「米滿金來、財源廣進」。第二款福袋再升級，加碼豬肉條與青蔥麵，從即食到主食一應俱全，適合家庭共享與送禮需求。而第三款福袋內容最為豐富，包含多款人氣商品與吉祥金磚米禮盒，象徵好事成雙、福氣加倍，兼具實用與送禮價值，三款全辦有優惠。

此外，飛天豬的「大安好福袋」特別搭配加長設計提袋，可手提、可側背，兼顧外出攜帶與日常使用的便利性。福袋使用完後，仍可作為多功能收納袋重複利用，不僅適合日常外出購物、居家整理，也可作為環保袋、補習袋或親子外出隨身袋使用；對於小朋友而言，更可用來裝書本、作業簿、體育用品或才藝課程所需物品，實用性十足。透過耐用且具收納彈性的設計，讓福袋不只停留在年節期間，更能融入日常生活，延續祝福意涵，同時實踐環保減塑與永續生活的理念，使年節心意轉化為長久陪伴的生活好物。

蔡總幹事表示，年節福袋不僅讓民眾一次購足優質農特產品，也透過實際行動支持在地農業，將農友的用心轉化為消費者餐桌上的安心與美味。誠摯邀請民眾在過年前走一趟飛天豬，把象徵平安、富足與團圓的福袋帶回家，為新的一年開啟充滿福氣的好開始。

