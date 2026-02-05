「龍馬大安，攏嘛大安」大安區農會分送金磚米與紅包袋

大安區農會信用部以「龍馬大安，攏嘛大安」為主題迎接嶄新嶄新一年，民眾凡至信用部及分部，辦理業務，即可獲贈「龍馬大安金磚米」及喜氣紅包袋乙份，送完為止，歡迎鄉親把握機會。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

迎接嶄新龍馬精神的一年到來，臺中市大安區農會信用部以「龍馬大安，攏嘛大安」為新春主題，即日起凡民眾至信用部、海墘分部及松雅分部臨櫃辦理業務，即可獲贈「龍馬大安金磚米」及喜氣紅包袋乙份，向客戶獻上誠摯祝福，祈願新的一年平安順遂、財源廣進、好運攏總來；好禮數量有限，送完為止，歡迎鄉親把握機會、提早前往辦理。

農會總幹事蔡建宗表示，今年特別將「龍馬大安」字樣燙印於金磚米包裝上，象徵龍馬精神、步步高升；以台語唸來更有「攏嘛大安」的吉祥諧音，寓意大家事事平安、萬事順心。金磚米金光閃閃、喜氣洋洋，不僅象徵「米滿金來、財富豐收」，更代表農會對客戶滿滿的祝福與感謝。

蔡總幹事說；每年農曆年前，大安區農會皆準備金磚米及紅包袋回饋客戶，今年金磚米內裝嚴選在地「大安安泉米」，份量貼近小家庭需求，品質優良、口感香Q；外包裝採用環保油墨印製，落實ESG永續理念與友善農業精神，兼顧美味與環保。因外型討喜、寓意吉祥，亦提供企業與團體客製化服務，可印製專屬Logo與祝福語，廣泛運用於平安米、活動宣導、廟會酬神、婚禮宴會、開幕誌慶及工商贈禮等場合，成為在地送禮首選。

除了推廣在地優質農產與品牌「飛天豬」商品外，大安區農會亦持續精進金融服務品質，除傳統存款、放款、匯款及代收業務外，同步推動網路銀行、語音轉帳、自動化服務系統，並與全國農業金庫合作辦理多元保險及理財商品，朝通存通提、線上開戶、黃金存摺與外匯存款等多元化服務發展，讓地方金融更便利、更貼心。

蔡總幹事強調，大安區為典型農業鄉鎮，農會除積極輔導產銷班與青農發展，也透過信用部辦理各項政策性農業貸款，協助農民取得低利資金、安心投入生產。隨著春節將近，換新鈔、存提款及各項業務人潮增加，農會特別準備金磚米與紅包袋致贈客戶，傳遞新春喜氣與祝福。尤其農會感謝長期以來鄉親與客戶的支持與肯定，未來也將持續以「安心呷?農為您」精神深耕在地，陪伴大家在新的一年「龍馬大安、攏嘛大安」，共創平安富足的幸福生活。