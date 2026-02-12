龍馬精神，蘆洲警分局春節加強交通疏導！

蘆洲警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

農曆春節將至，今年喜逢駿馬迎春，共有長達9天假期，高速公路局參考歷年經驗及大數據分析預估，自連假前一天至除夕前(13日至16日)將出現南下返鄉車潮；大年初一至初三(17日至19日)各地湧現出遊走春車潮；收假前二日(21日及22日)返鄉民眾北上將出現龐大車潮，為了確保交通順暢平安，蘆洲分局提前啟動連續假期各項交通疏導措施因應。

蘆洲警分局指出，蘆洲警方115年春節連續假期交通疏導計畫，首重國道1號五股交流道、台61、64線各匝道、龍米路段、成泰路段、傳統市場、寺廟及各風景區等周邊道路，從連假前一日起規劃員警及義交機動調控路口號誌，以疏解返鄉車流，春節期間遇有交通壅塞將立即派員疏處，以維持道路順暢通行。

蘆洲警分局提醒，連假期間高公局將視車流狀況機動實施國道1號五股交流道「匝道儀控」，用路人經過時請依照號誌及現場員警及義交指揮減速慢行，春節連假外出旅遊行經本轄各路段時，請遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，並配合員警及義交指揮循序行進，亦可收聽或上網搜尋警廣掌握即時路況，預先避開壅塞路段及時段。

「115年加強重要節日安全維護工作」為期15天，「交通順暢」為3大重點工作主軸之一，春節期間親友歡聚飲宴，千萬不可酒後駕車，以保障生命安全共同維護行車秩序，平安喜樂好過年。