龍騎士07揭露《暮蟬悲鳴時》爆紅前的辛酸史，曾靠「假裝寄錯」強迫推銷

日本知名同人冒險遊戲《暮蟬悲鳴時》的作者龍騎士07，最近為了慶祝社團「07th Expansion」官方 X（推特）帳號追蹤數突破 77,777 人，特別發文回顧了長達 25 年的創作心路歷程。他在貼文中除了感謝粉絲長年的支持，更自行爆料在同人社團草創初期，為了推廣當時沒有人知道的《暮蟬悲鳴時》，曾經用過「假裝寄錯商品」的奇招，只為了在競爭激烈的同人市場中，讓更多玩家願意嘗試閱讀這部電子小說。

如今已成為玩家社群之間高人氣的作品。（圖源：暮蟬悲鳴時 鬼隱篇）

龍騎士07 回憶，當時社團主要是在製作卡牌遊戲《Leaf Fight》，當他決定轉型製作電子小說時，甚至被合作夥伴 BT 吐槽是「瘋了」。《暮蟬悲鳴時》初次在 Comic Market 販售時僅賣出 50 套，為了打破僵局，他們採取了非常大膽的宣傳策略，直接把另外 50 份遊戲光碟寄給原本購買卡牌套組的客戶，並假裝是「不小心寄錯」，並告訴對方：「既然寄錯了，只要願意提供遊玩感想，下一部新作就免費送」。當時團隊為了盡可能多增加一位讀者，可以說是無所不用其極的去尋求曝光機會。

廣告 廣告

除了寄錯商品的苦肉計，龍騎士07 也提到另一個意外的爆紅契機。當時團隊在網路上免費公開第一章「鬼隱篇」時，卻因為程式中包含了「綿流篇」與「祟殺篇」內容，被 2chan 網友發現後引發熱烈討論，這場意外的騷動反而促成了遊戲的病毒式傳播。從最初只能手工燒錄光碟，到後來銷量一路飆升到 8 萬套以上，必須委託工廠量產。龍騎士07 感性的表示，雖然社團規模已今非昔比，但他的創作靈魂卻始終停留在當年那個堆滿空罐、大家擠在地板上的房間裡。