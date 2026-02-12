「龍騰馬躍 桃喜迎新」開運年菜捐贈 黃敏惠感謝各界善心成為「美好的總合」

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】年節將至，嘉義市政府今（12）日攜手九華山地藏庵舉辦開運年菜捐贈與發送活動，募集年菜及祈福物資，並由嘉義市餐飲業職業工會協助料理，送暖給420戶弱勢邊緣戶與獨居長者，讓更多家庭也能豐足迎新年。黃敏惠市長到場致謝各界善心與發送夥伴，隨後親自將熱騰騰年菜送至去年風災期間在搶修電力過程因公殉職者家屬家中，傳遞社會溫暖鼓勵與祝福。

黃敏惠市長表示，春節將至，感謝各界在年節送愛，共同加入市府為弱勢邊緣戶與獨居長者送年菜的行列，透過捐贈、贊助讓年菜更加豐盛，因為所有人的善良與愛，讓年菜不僅是食物，更成為愛的傳遞與團圓的象徵，是這個社會「美好的總合」。

黃敏惠市長提到，年菜飽含心意，每道菜也都有美好寓意，有象徵雞鳴報福的全雞、好彩頭(蘿蔔糕)、魚躍龍升(魚)、香臘迎春(臘肉)、步步高升(蛋糕)、飽滿珍榖(白米)、大悲水以及現金1,000元開運年菜金；此外，今年度有「全一水電慈善文教基金會」響應年菜加碼，主動捐贈420盒大吉大利水果禮盒，與年菜一起發放予邊緣戶，期待收到的人都能馬上幸福。同時，感謝九華山地藏庵連續9年贊助本活動，至今金額累積達657萬4,000元，共計有3,500戶受惠，今年度贊助年菜及開運加菜金合計84萬元，也感謝嘉義市餐飲業職業工會協助料理，市府所有社工總動員，將新鮮美味的年菜即時送達受贈戶家中。

今日典禮中，由九華山地藏庵董事長蔡爾健致贈贊助支票，黃敏惠市長代表接受、並回贈感謝狀。為讓受贈家庭能夠採買自己喜愛的年節食品，蔡爾健董事長特別贈送開運加菜金1,000元，以符合個別家庭所需，同時有獲贈「紅包」的喜悅感，希望在菩薩的庇祐祝福下，讓所有弱勢家庭能溫馨過好年，新的一年充滿希望。

今日年菜捐贈記者會中，由崇仁醫護管理專科學校餐飲管理科的學生表演年菜上菜秀，展示市府精心準備的美味佳餚年菜，學生拿起廚具架勢十足，搏得滿堂喝采。會後，黃敏惠市長率市府同仁，與蔡爾健董事長一起出發前往送年菜給於114年7月15日在嘉義縣進行風災搶修電力時遭電擊因公殉職者之家屬家中，帶來各界的溫暖與祝福，以撫慰家屬失去親人的痛！

該個案因為家長驟逝而被通報進入脆弱家庭關懷服務體系，慶幸地在市府及各界的協助下，個案得以在短時間內連結多元資源提供服務，讓個案得以穩定學習成長，勇敢面對往後生活的挑戰!

