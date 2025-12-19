龍鬚糖小哥好氣！ 轟台旅客「狂聊天、拍照不消費」

韓國網紅攤販龍鬚糖小哥（右）抱怨台灣遊客找他聊天一陣子，卻沒消費。（圖／翻攝自IG yoonnala879）





有網友PO上，自己跟韓國網紅攤販龍鬚糖小哥的聊天，內容是龍鬚糖小哥抱怨遇到台灣旅客找他瘋狂聊天、要求合照，最後卻沒買他的龍鬚糖，意外地引發兩派論戰。

韓國網紅攤販龍鬚糖小哥：「有一個人他來拍影片，然後拍了兩三分鐘，我陪他聊，兩、三分鐘，三、四分鐘有，還給他試吃，還陪他聊，還讓他笑，然後他說我考慮一下。」

一口流利中文帶點口音，他是韓國明洞夜市的網紅攤販龍鬚糖小哥，幽默親民吸引許多人朝聖。不過近日網友PO上，跟龍鬚糖小哥的聊天影片，他在鏡頭前大罵台灣旅客。

韓國網紅攤販龍鬚糖小哥：「他說他要拍照，拍照你個頭啦！拍什麼照啦，後面還有很多客人等耶，買都沒買，拍什麼照啦。」

罕見動怒說台灣遊客，瘋狂要求聊天跟合照，最後仍然不消費。

影片曝光引發討論，不少網友覺得，真的是丟臉丟到國外，也有人認為，買或不買是個人意願跟自由，意外掀起兩面論戰。

