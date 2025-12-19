「龍鬚糖小哥」遇台灣奧客！陪吃陪玩啥都沒買 還要求合照氣炸

娛樂中心／蕭翰弦報導

韓國明洞夜市知名韓籍網紅攤販「龍鬚糖小哥」，憑藉一口流利中文與幽默親民的互動方式，在社群平台爆紅，成為不少台灣旅客到明洞必訪、必拍的打卡攤位。由於他的太太是台灣人，讓他學會中文，也更懂台灣旅客的聊天節奏，過去總是來者不拒、合照來拍、聊天奉陪，形象相當討喜。然而近日卻罕見在鏡頭前認真動怒，原因是遇到部分台灣遊客「只聊天、不消費」，讓他動真格生氣。

近日龍鬚糖小哥在與網紅黃軒聊天時，提及自己才剛發生的一段不愉快經驗。他表示，有人跑來攤位拍影片、聊天聊了好幾分鐘，自己不但全程陪聊，還讓對方試吃龍鬚糖、甚至努力製造氣氛逗對方開心。沒想到對方最後卻只淡淡地說一句「我再考慮一下」，還準備離開，讓他當下仍強忍情緒，禮貌冷回應「OK，拜拜」，並沒有發火。

「龍鬚糖小哥」揭露自己陪聊陪玩，結果換來甚麼都沒有。（圖／翻攝自IG @eason.0419）

然而事情並未結束，龍鬚糖小哥透露，對方不僅沒有離開，反而轉頭要求合照，讓他瞬間怒了直言：「都沒有買，拍什麼照啦？後面客人都在等耶！」更讓他無法接受的是，對方明明沒有消費，卻要求他配合拍照、對鏡頭說口號，讓他忍不住怒斥：「買都不買，還為你服務完？很生氣！」



他坦言，不買當然是客人的權利，「不買可以啦，但不要請我做那麼多事情嘛！」語氣中滿是無奈與疲憊。龍鬚糖小哥也表示，自己並非不能接受客人不消費，而是無法接受把攤販的熱情與時間，當成理所當然的免費表演。他直言，自己不是醫生、也不是藝人，只是一個在夜市做生意的小販，希望彼此能保有基本尊重。這段真情流露的分享曝光後，也在網路上引發討論，不少網友力挺他的立場，認為「合照聊天可以，但至少買一份支持」，也有人反思，旅遊時對待攤販的態度，或許真的該多一分體貼與尊重。

