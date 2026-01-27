龍鳳胎出生日期不同！汪小菲舊愛爆「找代孕」遭春晚除名

張雨綺捲入代孕、小三風波。（圖／翻攝自張雨綺微博）





現年38歲的中國大陸女星張雨綺，曾被「星爺」周星馳相中簽約星輝公司，演出科幻電影《長江7號》成為「星女郎」，後解約成立個人工作室。張雨綺曾和汪小菲交往過、有過2段婚姻，與第二任富商丈夫袁巴元2018年離婚後，遭他的前妻葛曉倩實名舉報代孕、介入婚姻，以及律師威脅家屬等事件，引爆輿論。

葛曉倩控訴張雨綺找代孕生小孩。（圖／翻攝自葛曉倩微博）

葛曉倩控訴張雨綺找代孕生小孩。（圖／翻攝自葛曉倩微博）

葛曉倩指控，張雨綺在美國找代理孕母生小孩，指其出示的護照資料顯示，她與袁巴元所生的一對龍鳳胎出生日期不同，分別為2017年7月26日、10月19日，間隔3個月；張雨綺的前經紀人楊天真、張雨綺工作室雖然公開懷孕照片闢謠，但並未解釋「龍鳳胎出生日期」的矛盾。

廣告 廣告

張雨綺龍鳳胎出生日期不同。（圖／翻攝自微博）

張雨綺龍鳳胎出生日期不同。（圖／翻攝自微博）

張雨綺陷入輿論風暴、遭到網友發聲抵制，不僅遭到多個品牌刪除代言內容，陸媒也證實她已經被遼寧春晚的節目除名。如今又傳出常駐節目《女子推理社3》席次被換掉，改由王玉雯取代；原定1月底出席巴黎時裝週，也恐面臨取消行程。



【更多東森娛樂報導】

●穿性感睡衣直播！「星女郎」下秒胸口險走光：不能太激動

●《功夫》火雲邪神死後突發文！梁小龍「遺書公開」：我到很遠的地方拍電影去了

●狂噴200公升鮮血！《猩瘋血雨》全家人慘遭獵殺

