龍鳳胎生日「僅差三個月」！38歲女星爆違法代孕 綜藝、代言全喊卡

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國38歲女星張雨綺憑藉電影「海角七號」打開知名度，沒想到近日卻捲入代孕風波，遭到前夫袁巴元的前妻葛曉倩指控其中一個小孩是靠代孕，事件鬧得沸沸揚揚，如今張雨綺不只春晚遭到除名，就連代言都慘被切割。

葛曉倩近日爆料張雨綺介入她的婚姻，在她和前夫袁巴元未分居期間，便隨意出入她的家中，甚至為了證明所言不假，還提供相關監視器畫面，至於張雨綺所撫養的一對龍鳳胎，她也秀出小孩護照，質疑兩人出生日期差三個月，並非真正的雙胞胎。其實，張雨綺過去就被瘋傳代孕，但當時經紀人曾曝光張雨綺孕照來澄清，而葛曉倩則認為恐怕一胎是自懷，另一胎為代孕。

但面對葛曉倩的質疑，張雨綺至今仍未做出回應，而網友認為她個性直接，如今卻保持沉默，態度怪異，不過據陸媒報導，張雨綺原訂出席遼寧春晚節目已經被除名，而她所參與的綜藝節目則傳出由王玉雯代替。

張雨綺至今仍未回應。（圖／翻攝自張雨綺微博）

